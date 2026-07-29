El PP reprocha a Sánchez que no llame a Feijóo por los incendios: "Lanza un pacto de Estado pero no hace nada"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). Gamarra ha anunciado que el Grupo Popular de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la falta de comunicación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en plena crisis por la ola de incendios que afecta a España, al tiempo que le ha acusado de "lanzar" el "concepto" del pacto de Estado frente la emergencia climática "pero no hace absolutamente nada".

Para Gamarra, en la comparecencia de Sánchez donde realizó el balance del curso político "quedó claro" que "ni tan siquiera" va a llamar al PP pese a la insistencia del jefe del Ejecutivo de acordar un pacto de Estado que, según ha recordado, ya "lo presentó también hace un año y lo retiró en el propio Congreso" ante la falta de apoyo de sus socios.

En declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, la dirigente 'popular' ha defendido que España un Sistema Nacional de Protección "fuerte y robusto" para dar respuesta a "situaciones de crisis" como la desatada por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Castellón. "Y el Gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera", ha lamentado.

A su juicio, "el sanchismo solo está centrado en resistir ante las causas judiciales" y no existen "políticas de Estado" ni ningún tipo de comunicación "entre el Gobierno y el líder de la oposición", un escenario, según ha dicho", que no es "un caso puntual".

Gamarra ha señalado que la situación de los incendios ante una emergencia nacional exige "coordinación, colaboración" y una "lealtad institucional" que están demostrando las comunidades del PP con el envío, tal y como ha citado, de recursos.

"Las medidas que se necesitan son medidas de verdad. Y evidentemente no se solucionan simplemente con un anuncio", ha indicado la vicesecretaria del PP en relación al ofrecimiento del pacto de Estado contra el cambio climático.

Gamarra también ha avanzado que hay "muchas cuestiones" que afrontar cuando pase la emergencia nacional por los incendios, especialmente las referidas a las capacidades de respuestas. "¿Por qué se han reducido? ¿Por qué no llegan los aviones? Eso es lo que se pregunta hoy mucha gente y lo que tendremos también que evaluar en cuanto que termine la emergencia y tengamos que pasar al análisis y, evidentemente, a la exigencia de responsabilidades", ha subrayado.

LAS CONDENAS DEL "SANCHISMO"

Respecto al balance de Sánchez, Gamarra ha criticado su "triunfalismo" pues la "realidad" es que el "sanchismo" ha sido condenado. "Tenemos al fiscal general del Estado, tenemos a la mano derecha de su Gobierno --el exministro José Luis Ábalos-- y a su hermano condenados", ha dicho, para añadir después que lo único que están 'cumpliendo' en el PSOE "son penas en la cárcel".

En este sentido, la vicesecretaria del PP ha acusado de "persecución" desde el PSOE al Poder Judicial para "impedir que se lleguen a juzgar sus causas".

En relación al Consejo de Política Financiera y Fiscal que iba a celebrarse este miércoles, donde se iba a tratar el sistema de financiación autonómica, Gamarra ha justificado la demanda del PP, que ha pedido su aplazamiento porque "se necesita una financiación justa no sujeta a los intereses políticos del presidente del gobierno".

Dicho esto, ha acusado a Pedro Sánchez de querer utilizar la financiación para "permanecer en el poder y garantizarse una serie de votos".