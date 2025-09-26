El PP respalda la fundación de Espinosa e ironiza con la presencia de Aldama en la inauguración: "No se pierde un sarao"

El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, conversa con el empresario Víctor de Aldama y el líder de Desokupa, Daniel Esteve, durante la presentación de ‘Atenea’, su nuevo ‘think tank’, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reafirmado este viernes el apoyo de su partido a la fundación Atenea, impulsada por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, y ha ironizado sobre la presencia en ese acto del empresario Víctor de Aldama, investigado en la causa judicial que investiga el 'caso Koldo'. "No se pierde ningún sarao", ha bromeado.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa desde la Cámara Alta un día después del acto oficial de lanzamiento del 'think tank' de Espinosa de los Monteros, al que acudió, además de Aldama, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo y otras personalidades políticas como el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, o el exministro Jaime Mayor Oreja.

Preguntada sobre si la presencia de Aldama en el evento incomodó al PP, García ha señalado que su partido está "al lado de la sociedad civil". "Cuando la sociedad civil se organiza para aportar, para dar ideas, para salir del agujero negro al que nos ha llevado el sanchismo y Pedro Sánchez, pues ahí van a tener al PP. Por la parte que comenta de Aldama, pues la verdad es que no se pierde ningún sarao", ha trasladado.

Espinosa de los Monteros dio el pistoletazo de salida a la fundación Atenea reclamando el "cese de hostilidades" entre el PP y Vox y pidiendo ser "generosos" ante la "oportunidad" de que ambos partidos desalojen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y gobiernen juntos en la próxima legislatura.