El PP reta a Sánchez a ir a las urnas o someterse a una cuestión de confianza si no aprueba la reducción de jornada

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una entrevista concedida a Europa Press en Madrid. - MATIAS NICOLAS CHIOFALO-EUROPA PRESS - Archivo

Gamarra expresa su rechazo a la ley de Yolanda Díaz porque busca "imponer" medidas que "machacan" a los autónomos y pequeñas empresas

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que si el Gobierno de Pedro Sánchez no logra aprobar este miércoles en el Pleno del Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones generales.

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Francia, donde el primer ministro, François Bayrou, "ante su incapacidad de poder sacar adelante iniciativas" y "su proyecto de gobierno", "se somete a las Cortes y a partir de ahí dimite". El primer ministro francés no superó este lunes la cuestión de confianza que él mismo había solicitado.

Gamarra ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez abre el curso político con una ley para reducir la jornada laboral que "no puede ser aprobada porque no tiene respaldo parlamentario". Junts ya ha confirmado al Ministerio de Trabajo su rechazo a la rebaja de la jornada y mantiene su enmienda a la totalidad.

"Y en democracia, un Gobierno serio cuando no tiene el respaldo para poder gobernar, lo que hace es convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza", ha enfatizado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

CRITICA QUE SE ESTÉ "NORMALIZANDO" PERDER VOTACIONES

Según la dirigente del PP, en España están "normalizando" que el Ejecutivo "pierda las votaciones como si esto fuera un partido de fútbol" cuando, a su juicio, "lo que demuestra esto es que no tiene capacidad de gobernar" y que Pedro Sánchez "está resistiendo en el poder".

Gamarra ha afirmado que España "lo que necesita es un Gobierno con un respaldo parlamentario suficiente para poder avanzar" y ha criticado de nuevo que el jefe del Ejecutivo se dedique a "resistir porque necesita el poder para defenderse de todos los asuntos de corrupción que le asedian".

En este sentido, ha recordado que el PP defenderá este miércoles en el Congreso la enmienda a la totalidad que ha presentado contra el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, dado que, a su entender, lo que deberían hablar es de "la necesidad de mejorar la productividad" en España, que "ha caído un 1,6% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno".

DEBE ACORDARSE EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL

Tras asegurar que este tipo de medidas "deben acordarse en el marco del diálogo social", Gamarra ha defendido también medidas de conciliación y ha aludido a la ley sobre este asunto que presentó el PP y que el PSOE ha "parado".

Se trata, ha proseguido, de impulsar medidas que "no penalicen a los autónomos, a las pequeñas empresas que quieren seguir contratando, que quieren seguir creando empleo y a las que esta ley que quiere imponer realmente los machaca y pone incluso en riesgo la pervivencia de esas pequeñas y medianas empresas".