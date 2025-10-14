El PP reunirá este jueves la 'comisión Koldo' del Senado para fijar el día de la comparecencia de Sánchez

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (1i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 12 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, se reunirá este jueves para fijar la fecha de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será la última semana de octubre, aunque todavía no está decidido el día en concreto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció la semana pasada desde el Congreso que haría uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar a Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', aunque faltaba por concretar el día y la fecha.

Por el momento, los 'populares' han convocado una reunión de la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de ordenar los trabajos de este foro y en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, para decidir el día concreto en el que el presidente del Gobierno desfilará por la Cámara Alta.

En cualquier caso, sí que será previsiblemente a finales de octubre teniendo en cuenta la intención de los 'populares' de citar a Sánchez durante este mes. El PP también adelantó que quería primero escuchar a los gerentes socialistas, que comparecerán el 23 de octubre en esta comisión, así que cabe esperar que el presidente del Gobierno haga lo mismo a partir del 27 de octubre.

Cabe recordar que el 29 de octubre es el aniversario de la dana que asoló Valencia y que dejó 229 muertos, por lo que presumiblemente el PP no escoja esta fecha para citar a Sánchez. A partir de ahí, los 'populares' tendrán que decidir entre el resto de días, teniendo en cuenta también la disponibilidad de Sánchez.

Eso sí, el PP ha advertido ya a Sánchez que tiene la obligación legal de acudir y la citación tiene que producirse 15 días antes de la comparecencia.

¿QUIÉN INTERROGARÁ A SÁNCHEZ?

Otra de las incógnitas de esta comparecencia es saber quién será el encargado del PP en interrogar a Sánchez, aunque la portavoz 'popular' en la Cámara Alta, Alicia García, ya confirmó que ella no tiene intención de hacerlo y que se lo dejará a los miembros de este foro.

Los integrantes del PP en esta comisión de investigación son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván.

En la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.