El PP se revuelve contra Vox y recalca que Feijóo no va a Moncloa a dar oxígeno a Sánchez: "Santi, deja de manipular"

Archivo - La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha respondido este martes a Vox que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá el próximo lunes al Palacio de la Moncloa a dar "oxígeno" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sino a exigirle que pida "autorización previa" al Congreso antes de que "pueda decidir en materia de defensa y seguridad", y por ello han pedido a Santiago Abascal y otros miembros de su partidos que dejen de "!decir chorradas".

Desde la dirección nacional dep PP han querido salir al paso de las criticas de Vox a la decisión de Feijóo de "tender la mano a Sánchez reuniéndose con él". Según su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, el PP va a "volver a ser el balón de oxígeno de Sánchez en un momento terrible para ofrecerle un pacto en defensa".

Más duro ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien en Teruel ha recriminado a Feijóo que después de convocar a los españoles a manifestarse contra la "mafia" de Sánchez, ahora acuda a Moncloa, algo que, a su juicio, es una "contradicción insoportable"

Abascal considera que Sánchez "es una amenaza para España", pero ha añadido que "el problema de no poder derrotar a esa amenaza se llaman Alberto Núñez Feijóo y PP, quienes constantemente hacen méritos para legitimar a la mafia de Pedro Sánchez".

EL PP, A VOX: "USTEDES SIGAN EN LA PINZA"

Desde el PP han replicado a Vox que siempre que puedan pedir explicaciones "en primera persona y a la cara" a Pedro Sánchez sobre lo que está haciendo con el dinero y la seguridad de todos, lo hará.

"Feijóo no va a dar oxígeno a Sánchez, va a obligarle a pedir autorización previa al Congreso de los Diputados, antes de que pueda decidir, en materia de defensa y seguridad", ha afirmado el PP desde su cuenta oficial en 'X', que ha recogido Europa Press.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que su partido está en "defender a España y los intereses generales" que, según ha recalcado, "no se defienden ni desde el sofá ni desde Twitter".

"Desde el Partido Popular lo que vamos a hacer es defender el Parlamento, la democracia y obligar a que Sánchez se retrate. Ustedes sigan en la pinza", ha señalado Gamarra en la misma red social.

A las críticas de Vox al PP por "ofrecerle la mano" a Sánchez ha respondido también el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Muñoz Abrines, quien ha pedido a Abascal que deje de "decir chorradas y manipular".

A su entender, lo que ha dicho Feijóo es "lo más lógico y normal del mundo" e incluso debería serlo para Vox porque el PP "no ofrece viejos pactos" sino que "exige respeto a las Cortes Generales y no solo para el tema de Ucrania, sino para toda las decisiones que afectan a temas de Estado, Defensa y Exteriores".

ESTÁN OBSESIONADOS

"En definitiva , lo que ha dicho es, o hay política de Estado para todo, o para nada. Parece sensato, no? Estás tristemente obsesionado", ha reprochado Muñoz Abrines al presidente de Vox en un mensaje en 'X'.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que toda la política exterior y de Defensa tiene que pasar por la Cámara Baja.

Así, ha dicho que el PP no va a apoyar "ninguna decisión que se plantee de forma aislada ni vamos a hablar de lo que a Sánchez le interesa, sino de lo que preocupa a los españoles". "Lo hemos dicho siempre, nosotros no cambiamos de opinión", ha finalizado.