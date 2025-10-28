El PP, sobre la ruptura de Junts: "Sánchez se va a mantener en el poder a toda costa, sin el Congreso y sin socios"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que Junts debe "concretar en qué se traduce" su ruptura con el PSOE, pero ha resaltado que el jefe el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "se va a mantener en el poder a toda costa, sin el Congreso y sin socios".

"Hemos visto cómo uno de sus socios habituales (Junts) daba otro giro de tuerca para aumentar ese bloqueo en el que vive permanentemente Sánchez y su mayoría. Ahí tenemos a Sánchez diciendo que no le importa y que va a seguir gobernando sin el Parlamento, sin socios, sin mayoría, sin leyes y sin Presupuestos, simplemente manteniéndose en Moncloa", ha declarado Muñoz.

Este lunes la Ejecutiva de Junts acordó por unanimidad romper con el PSOE. El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), lo deberá ratificar la militancia en consulta interna este miércoles y jueves.

"EL CUENTO DE PEDRO Y LOBO"

Al ser preguntada si el PP se plantea abrir algún tipo de diálogo con Junts tras la ruptura con el PSOE, Muñoz ha indicado que el partido de Carles Puigdemont "tiene que concretar en qué consiste esa ruptura" porque "ha amenazado muchas veces con romper".

"No sé si conocen ustedes el cuento de 'Pedro y el lobo'. Pues tiene que concretar", ha apostillado Muñoz, recordando además que hay una consulta a su militancia para que se pronuncie sobre esa decisión de romper.

Dicho esto, la portavoz del Grupo Popular ha insistido en que Junts tendrá que "concretar exactamente en qué consiste esa ruptura" y ha añadido que la legislatura "está bloqueada", sin que haya forma de que "avance".

DICE QUE NO DAN LOS NÚMEROS PARA LA MOCIÓN DE CENSURA

Al ser interrogada de nuevo si el PP estaría dispuesto a hablar con Junts para presentar una moción de censura, la dirigente del PP ha reiterado que es Junts quien ha anunciado esa ruptura y, por tanto, "quien tiene que decir en qué se traduce eso es Junts".

"Son ellos los que tienen que concretar qué significa y en qué se va a traducir que rompen con Pedro Sánchez", ha manifestado, para añadir que el PP lleva "mucho tiempo" diciendo que no tienen números para moción de censura.

En este punto, ha subrayado que "lo que hace falta" en España es que "este Gobierno convoque elecciones", recordando que el propio Pedro Sánchez decía en 2018 que cuando un Gobierno no tiene presupuestos y no puede gobernar hay que ir a las urnas.

"¿Qué ha cambiado? ¿Por qué lo que le aplicaba a los demás él no se lo aplica a sí mismo? Hemos visto caer gobiernos europeos porque no se presentaban presupuestos", ha dicho, para subrayar que el PP va a seguir insistiendo en que se convoquen elecciones dado que el Gobierno está con "respiración asistida".

ELOGIA EL EJERCICIO DE "RESPONSABILIDAD" DE GUARDIOLA

Asimismo, Muñoz ha elogiado el "ejercicio de seriedad y de responsabilidad" de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, al convocar elecciones generales para el 21 de diciembre ante el "bloqueo" con el que PSOE y Vox tenía sometida a la región.

"Ayer se constató que en este país todavía hay políticos serios y responsables. Ayer también se constató que en este país esos políticos serios y responsables no forman parte del Gobierno de España", ha enfatizado.

Según Muñoz, cuando no se tiene el apoyo del Parlamento hay que da la palabra a los ciudadanos, algo que, el PP "lleva pidiendo al presidente Sánchez durante estos dos últimos años". "El Partido Popular, ahí donde gobierna, efectivamente lo hace. Esto contrasta, con la forma irresponsable de ejercer el poder que tiene el presidente Sánchez", ha apostillado.