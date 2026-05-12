El PP sale en tromba contra Montero por tildar de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva

El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Cargos del PP han salido en tromba este martes contra la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por calificar de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva la pasada semana. A su entender, se trata de una "obscenidad política y moral" porque esos agentes no fallecieron en un "accidente laboral" sino que "fue un asesinato", por lo que la han emplazado a rectificar.

Durante el segundo debate electoral en Canal Sur por las elecciones andaluzas, Montero trasladó sus condolencias por la muerte de esos dos agentes que fallecieron persiguiendo una narcolancha y después afirmó que los accidentes laborales "tienen que ser una prioridad".

"Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales", apostilló después Montero en ese bloque del debate electoral.

TELLADO: "NO SE PUEDE CAER MÁS BAJO"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, se ha hecho eco de esas palabras de la exvicepresidenta para arremeter durante contra ella en su cuenta oficial de 'X'. "No se puede caer más bajo".

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha recalcado que hablar de accidente laboral "es, probablemente, la definición más rastrera y repugnante de lo que pasó en Huelva el fin de semana".

También la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afeado a la exministra que anoche en el debate electoral se refiriese al fallecimiento de dos guardias civiles como "víctimas de accidentes laborales" y ha pedido que se les respete.

"Tienen derecho a ser respetadas las familias de los dos guardias civiles que perdieron la vida luchando contra el narcotráfico y a los que ayer la señora Montero hacía referencia como víctimas de accidentes laborales", ha criticado Gamarra ante los medios en la sede del PP.

GAMARRA: "QUE PIDA DISCULPAS"

Gamarra ha calificado de "falta de respeto" que para Montero, "que los narcos asesinen a dos guardias civiles en Huelva" sea "un accidente laboral". "Pida disculpas", le ha emplazado en 'X', para subrayar que "hay que proteger y respetar a quienes nos protegen".

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido a Montero una "rectificación urgente" y que pida "perdón". "Murieron en acto de servicio. Que la candidata del PSOE diga sin despeinarse que fue un accidente laboral demuestra la talla humana y política", ha aseverado en declaraciones a los medios en Sevilla.

Es más, Bendodo ha acusado al Gobierno y a Montero de "falta de empatía y sinceridad". "Hay que tener decencia, dignidad y mostrar una mínima empatía cuando sucede algo como lo que les ha ocurrido a los dos guardias civiles de Huelva que murieron en acto de servicios", ha sostenido.

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "UNA OBSCENIDAD POLÍTICA Y MORAL"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha resaltado que llamar "accidente laboral" a la muerte de dos guardias civiles que luchaban contra el narco "es una obscenidad política y moral".

"No se cayeron de un andamio. Fueron asesinados defendiendo el Estado mientras el Gobierno les niega medios, respaldo y dignidad. España necesita un cambio ya: un Estado fuerte, unas Fuerzas de Seguridad respetadas y un Gobierno digno del sacrificio de quienes nos protegen", ha asegurado Álvarez de Toledo en 'X'.

De la misma manera, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha indicado que el Gobierno de Sánchez "no tuvo la deferencia ni de ir al funeral y anoche su candidata en Andalucía quitó importancia a lo sucedido". "Señora Montero, no fue un accidente laboral, fue un asesinato", ha enfatizado en la misma red social.

Por su parte, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha señalado que "no cabe más indecencia". "Asco", ha exclamado, para añadir que el Gobierno ha "abandonado sin medios" a los agentes que luchan contra el narcotráfico y "ahora humillan la muerte de dos guardias civiles".