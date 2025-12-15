El PP sospecha de un "soplo" en la reunión de Zapatero y el directivo de Plus Ultra y reclama una explicación de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha sugerido en su cuenta de la red X que la reunión que mantuvieron el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la semana pasada por la Policía, pudo ser para un "soplo" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo explique en la rueda de prensa de cierre del año que tiene hoy en Moncloa.

Tellado publica, junto a su comentario, una fotografía de los titulares que publican hoy El Debate y El Confidencial. El primero de ellos desvela que "Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía". La segunda noticia apunta que "los investigadores detectaron que el hombre de Zapatero borró mensajes y correos antes de su detención".

El secretario general del PP afirma en su comentario de X, recogido por Europa Press, que Zapatero es "siempre tan previsor" y afirma que el empresario con el que se reunión "justo antes de que lo detuvieran" es "cliente de sus hijas". "El investigado borró pruebas, y el guión parece escrito: reunión, limpieza y detención", expone el dirigente 'popular'.

A renglón seguido reclama que Pedro Sánchez, en su rueda de prensa de hoy, aclare si este encuentro fue una "casualidad" o un "soplo" para "limpiar sin límite", como decía su "fontanera", en referencia a Leire Díez, la exmilitante del PSOE, detenida por presuntamente cobrar mordidas, junto con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández y el socio de Servinhabar vinculado a Santos Cerdán, Antxón Alonso.

El directivo de Plus Ultra --rescatada por el Gobierno español con 56 millones de euros-- Julio Martínez fue detenido la semana pasada por presuntamente desviar fondos de la aerolínea venezolana y por blanqueo de capitales. Según El Confidencial, el arrestado que fue puesto en libertad posteriormente con medidas cautelares, habría eliminado contenido de sus teléfonos móviles y borrado correos electrónicos días antes de su detención.