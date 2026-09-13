El PP sostiene que el Gobierno "pudo promover" la entrada masiva en Ceuta y lo acusa de "alentar próximas invasiones"

1116571.1.260.149.20260913135937 Ester Muñoz, con dirigentes del PP vasco en Bilbao. - H.BILBAO

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno "tener información" sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y no hacer "absolutamente nada" al respecto. "Tenemos un Gobierno que no sólo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó", ha insistido la portavoz, que también ha acusado al Ejecutivo de "alentar próximas invasiones".

"Si después de una invasión de 80.000 personas los inmigrantes irregulares que quedan en Ceuta son repartidos en la Península, pasado mañana tienes una invasión de 200.000 y dentro de un mes de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio", ha advertido Muñoz, al tiempo que ha afirmado que hay que "seguir protegiendo la frontera y no alentar a próximas invasiones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de mensajes".

Asimismo, ha explicado que, según los informes conocidos, la Guardia Civil ya alertó a principios de julio de que se podía producir una entrada masiva, y ha recordado que el PP registró a mediados de ese mes una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería que, a su juicio, "el Gobierno metió en un cajón".

"Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el Gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada", ha afirmado Muñoz este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Sevilla la Nueva (Madrid).

En este sentido, ha insistido en que "es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera", ha remachado, en referencia también a informaciones que apuntan a que el jefe de Gabinete trasladó datos del CNI al delegado del Gobierno la noche anterior a la entrada masiva y a que hubo una orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "no hacer nada", como ha explicado la portavoz.

Preguntada por si el CNI advirtió o no de la dimensión de la entrada de migrantes, Muñoz ha matizado que "no lo dice el CNI", sino que "el Gobierno dice que el CNI dice", al considerar que no existe "un papel o una instrucción oficial" del organismo que confirme que no avisó de la magnitud de la entrada. "Le damos la credibilidad justa teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno que lleva mintiéndonos cuatro años", ha añadido.

Por otra parte, al ser cuestionada por la acogida de menores migrantes en comunidades autónomas, Muñoz ha insistido en que "esto no se trata de un problema de refugiados", sino de "una invasión" y "un ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y a desestabilizar la Unión Europea".

En este sentido, ha defendido que todos los migrantes que entraron de forma irregular, "sean menores o sean adultos", deben ser retornados "por donde entraron", y que, en el caso de los menores, debe primar su interés superior estando "con sus familias" o, en su defecto, protegidos por los servicios sociales marroquíes.

CRITICA A BOLAÑOS POR "PRESIONAR" AL TRIBUNAL SUPREMO

La portavoz del PP ha aprovechado su comparecencia para criticar con dureza un mensaje publicado el día anterior por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha acusado de "atacar y presionar" a los magistrados del Tribunal Supremo para que dicten una sentencia "escrita a gusto del Gobierno de España" respecto a la denominada 'ley de nietos', algo que ha calificado de "enorme irresponsabilidad y gravedad".

"En una democracia liberal el Ejecutivo no se enfrenta contra el Judicial. En una democracia liberal el imperio de la ley nos afecta a todos, a los tres poderes del Estado y también al Gobierno de España", ha defendido Muñoz, quien ha sostenido que con ese mensaje el ministro dejó entrever la intención del Gobierno de utilizar la ley "fuera de la ley que aprobaron a posteriori" para ampliar el voto de los españoles en el exterior.

En este sentido, ha alertado de que, según su análisis, habrá municipios de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia o Andalucía con más personas censadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) votando desde fuera de España que habitantes residentes en ellos.

Finalmente, preguntada por si el PP condena las agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo tras los ataques a profesionales de la información en Ceuta, Muñoz ha respondido que su partido "siempre" las ha condenado, "de cualquier naturaleza, de cualquier tipo y venga de quien venga".