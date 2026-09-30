El PP tumba en el Senado una iniciativa del PSOE contra el "uso especulativo" de las viviendas protegidas

Sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles la moción presentada por el Grupo Socialista en la Cámara Alta para defender la vivienda protegida frente a la "mercantilización y uso especulativo".

PP, Vox, UPN y PNV han votado en contra con un total de 145 votos, mientras que el PSOE e Izquierda Confederal han votado a favor, con 94. Por otro lado, se han abstenido diez senadores correspondientes a ERC, EH Bildu y el BNG. Junts ha optado por no votar.

La moción presentada por los socialistas buscaba blindar los inmuebles protegidos a través de una mayor transparencia en los procedimientos de adjudicación, la publicación periódica de datos agregados sobre las concesiones o el análisis de las normas autonómicas que puedan comprometer el derecho a una vivienda.

La senadora socialista María Amparo Marco ha defendido la moción como herramienta para que no se repitan casos como el de las VPP de Les Naus en Alicante. Además, ha criticado al PP que boicotee "sistemáticamente" la Ley de Vivienda en las regiones donde gobierna y que no haya declarado ninguna de sus zonas como "tensionadas", en lo que califica como estrategia para "desgastar al Gobierno".

Por su parte, la senadora de Más Madrid por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Carla Delgado ha instado a los grupos a aprobar este viernes en el Congreso los dos decretos aprobados este martes en el Consejo de Ministros.

El grupo de izquierdas ha considerado que la propuesta "se queda cortísima" y por ello la han enmendado con la incapacidad de los "fondos buitre" de comprar vivienda, la prohibición a los desahucios de personas "vulnerables" o la congelación de los precios del alquiler. Unas enmiendas que, han recordado, son "la base de los dos reales decretos" aprobados ya por el Ejecutivo.

EL PP ACUSA A SÁNCHEZ DE USAR A MARICARMEN PARA "ARAÑAR VOTOS"

Por su parte, la senadora 'popular' Paloma Martín ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "utilice políticamente" a Maricarmen, la mujer desahuciada en Madrid la pasada semana, "para arañar un puñado de votos", y ha criticado que no se hayan producido manifestaciones por Olga, otra mujer de 54 años que vive en Cataluña y que también ha sido desahuciada recientemente. "Allí el drama no da votos, los quita", ha espetado.

Además, Martín ha reprendido al Ejecutivo que sea "uno de los mayores tenedores de suelo y de vivienda", pero que a la vez retengan viviendas y paralicen desarrollos urbanísticos "para generar escasez".

En cuanto a sus propuestas, la dirigente 'popular' ha insistido en incrementar el suelo destinado a vivienda, impulsar la colaboración público-privada para construir vivienda protegida y derogar las "medidas de intervención del mercado".

EL BNG CRÍTICA QUE FEIJÓO CASI NO CONSTRUYÓ CUANDO FUE PRESIDENTE

Por su parte, la senadora por el Grupo Parlamentario Plural, Mari Carmen Da Silva, del Bloque Nacionalista Gallego, ha reprochado al PP que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, diga ahora que la solución es construir más, pero que a la vez donde los 'populares' gobiernan no se construya más viviendas protegida.

En este sentido, ha echado en cara al PP que la administración de Feijóo construyera en Galicia, donde fue presidente, entre 2015 y 2022 "la escalofriante cantidad de 14 viviendas".

Además, ha espetado que el PP se "niega a la protección de vivienda protegida" y a usar el derecho de tanteo para recuperar los pisos protegidos que han salido al mercado.

La senadora del BNG también ha criticado al Ejecutivo central algunas de sus políticas de vivienda como el portal inmobiliario Casa 47, que ha calificado de "cutre". Asimismo, ha expresado que los dos decretos presentados este martes son "un parche insuficiente", aunque ha admitido que son "urgentes" para "salvar la vida de personas desesperadas".

VOX TACHA DE "SUICIDA" LA POLÍTICA DEL GOBIERNO Y PIDE LIBERALIZAR SUELO

En cuanto a la postura fijada por Vox, perteneciente al Grupo Mixto, el senador Ángel Pelayo Gordillo ha expuesto que el Gobierno ha destruido desde 2018 el "equilibrio" que había en el mercado de vivienda con su "política suicida" y les ha acusado de generar "un déficit de oferta de un millón" de casas.

Así, el senador de Vox ha reiterado que la postura de su grupo pasa por construir más, liberalizar suelo, eliminar las restricciones "de paparruchas climáticas y de género" o fijar edificios con alturas "razonables".

Por su parte, Neus Masanet, senadora por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal con Eivissa i Formentera al Senat, ha expuesto que es tan importante construir vivienda protegida como garantizar que esta "continúe protegida en el tiempo" y que no acabe "en el mercado libre".

Así, desde su grupo piden más vivienda protegida adjudicada con transparencia y con criterios que tengan en cuenta la ubicación, el arraigo y las "necesidades de los territorios".

ERC Y PNV RECHAZAN UNA "INVASIÓN DE COMPETENCIAS" EN LA MOCIÓN

En cuanto al Grupo Nacionalista Vasco, el senador Igotz López ha expuesto que comparten el punto de la moción en el que se reconoce el carácter "permanente" de la vivienda de protección pública, pero han censurado el sexto punto, el referente al análisis constitucional de las leyes autonómicas.

"Suena a 155 en materia de vivienda", ha espetado López para posteriormente expresar que las comunidades que "no saben o no quieren ejercer las competencias" sean las que "deleguen al Estado".

Por otro lado, el senador vasco ha pedido la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos "para que el alquiler habitual no se desplace al de temporada" y atajar la "inseguridad jurídica" que, en su opinión, "hace que la oferta sea cada vez menor".

La senadora del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia por Esquerra Republicana, Sara Bailac, también ha aludido a una invasión de competencias en la moción y ha exigido que "se respeten" a la vez que incidido en que para garantizar la vivienda digna "hay que estar dispuesto a enfrentar los intereses de los especuladores".

En cuanto a Junts, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, el senador Eduard Pujol ha denunciado que el debate sobre la vivienda "llega tarde y mal" y que el PSOE ha aplicado muchas ideas que "han frenado y colapsado el mercado a la vez".