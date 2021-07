El PP valenciano pide "no criminalizar a hostelería y ocio nocturno": "No pueden pagar justos por pecadores"

VALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha apoyado este jueves la protesta del ocio nocturno y ha pedido "no criminalizar" a este sector ni a la hostelería y "combatir el ocio ilegal". No pueden pagar justos por pecadores", ha sostenido.

El concejal del PP Santiago Ballester ha acudido a Les Corts para sumarse a la protesta organizada por los representantes de la hostelería y de los locales de ocio nocturno, según ha informado el PP en un comunicado.

"Pedimos que la Generalitat y el Ayuntamiento no criminalicen a estos sectores. No pueden poner todo el foco en la hostelería y en los locales de ocio nocturno cuando no hacen nada para combatir los botellones de la ciudad", ha afirmado, antes de lamentar que en la ciudad hay 14 puntos calientes de botellón.

Ballester ha llamado a "combatir el ocio ilegal" y ha destacado que "el ocio reglado y la hostelería se están dejando la piel para cumplir todas las medidas de seguridad y llevan más de un año sufriendo las

restricciones injustamente". "No pueden pagar justos por pecadores", ha afirmado.

El edil ha reprochado "la inacción" del gobierno municipal: "Ni refuerzan los efectivos policiales ni aprueban una ordenanza de convivencia. Rechazan todas las propuestas que hacen los vecinos, los sindicatos policiales y el PP".

En este sentido, ha indicado que el PP ha presentado en el

Ayuntamiento iniciativas para "reforzar los agentes que están en la calle, acelerar todos los trámites de las incorporaciones de los policías, que se cubra la tasa de reposición con agentes y que se aprueben ya las bases de la OPE de 2020 y se saque la del 2021".

Ballester ha pedido al concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que "se aparte de la gestión si se ve incapaz de hacer su trabajo". "No se puede decir que el botellón no es responsabilidad suya y que no se

puede hacer más. Si no aporta, que se aparte ya que Cano ha hecho de

facto un abandono de sus responsabilidades y Ribó está desaparecido",

ha señalado.