El PP ve "absurdo" y "ridículo" el Pleno 'escoba' del Congreso, que demuestra la "debilidad" del Gobierno

Ester Muñoz destaca que el Gobierno ha renunciado a llevar leyes por no tener mayoría para sacarlas

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera "absurdo" y "ridículo" el Pleno extraordinario convocado este martes para el debate de seis iniciativas legislativas y dos reformas reglamentarias, una sesión que, según ha dicho, demuestra la "debilidad" del Ejecutivo de coalición.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha denunciado que el periodo de sesiones que arrancó el pasado mes de enero ha sido "totalmente improductivo" porque "apenas se han tramitado leyes" y se han "evitado votaciones" que el Ejecutivo no tenía amarradas, alguna de las cuales correspondían a "grandes leyes" como la de familias, la de movilidad sostenible o la reducción de la jornada laboral.

"No son capaces de traerlas porque no han encontrado la mayoría parlamentaria para sustentarlas. Este Gobierno tuvo una mayoría para la investidura pero no ha tenido una mayoría para gobernar; de ahí toda esta paralización legislativa", ha resumido la portavoz 'popular'.

En esta línea, ha señalado que "en los 14 Plenos ordinarios que ha tenido este periodo de sesiones, el Gobierno ha tenido al menos una derrota, y en algunos dos y tres" y que tampoco se han votado nuevos objetivos de estabilidad, no se han presentado presupuestos ni se ha convocado el Debate sobre el estado de la Nación.

Asimismo, ha vuelto a denunciar que la Mesa del Congreso tenga bloqueadas las leyes aprobadas por el PP en el Senado por "miedo" a que sean aprobadas.

Según Muñoz, el Pleno de este martes es "absurdo y ridículo" pues se van a someter a convalidación dos decretos leyes que no habrían sido necesarios si hubiera Presupuestos Generales del Estado --el relativo a las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos y el que otorga incentivos fiscales para distintos eventos-- y la trasposición de una directiva europea --la de vehículos a motor-- con un año y medio de retraso.

SE BURLA DEL REGLAMENTO INCLUSIVO

"Como no tienen mayoría para sacar los presupuestos, se convoca al Congreso de los Diputados no para algo extraordinario, sino para algo ordinario, porque lo ordinario se ha convertido en un reto para este Gobierno", ha apuntado Muñoz.

También se ha quejado de que las dos únicas "iniciativas políticas" que se debatirán este martes, son las reformas del Reglamento del Congreso para, a su juicio, aplicar un "veto preventivo a periodistas no afines" y para reescribir las normas de la Cámara en lenguaje inclusivo de género.

Muñoz se ha burlado especialmente de esta última, definiéndola como una reforma "muy importante y muy prioritaria" y asegurando que va a "cambiar la vida de los españoles". "No sé cómo hemos podido tardar tanto tiempo en cambiar el nombre de Congreso de los Diputados por el Congreso", ha apostillado, antes de recordar que la Cámara Baja no perderá esa coletilla pues así figura en la Constitución y de acusar a los socialistas de montar lo que considera "un paripé" para que no se hable "de corrupción".