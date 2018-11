El PP ve a Borrell cesado de facto por la negociación de Gibraltar y éste le afea su falta de apoyo y su "confusión"

Publicado 21/11/2018 10:50:17 CET

Anuncia en el Congreso que el Gobierno ha finalizado la negociación con Londres de los memorandos sobre el Peñón en el marco del Brexit

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Exteriores del PP, José Ramón García-Hernández, ha advertido este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, que le considera cesado "por la vía de los hechos" por la negociación sobre Gibraltar en el marco del Brexit, y éste le ha respondido reprochando al PP su falta de apoyo en una "cuestión de Estado" y, además, su "confusión mental" sobre el asunto.

Borrell ha aprovechado la pregunta en el pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para anunciar que este mismo martes Madrid y Londres finalizaron la negociación de los memorandos sobre Gibraltar que estaban pendientes -sobre derechos de los ciudadanos, pesca y medio ambiente, cooperación policial y aduanera, tabaco y Tratado fiscal-- y ha tratado de explicar las distintas partes del acuerdo y que es lo que está aceptado por España y qué no.

Así, ha detallado que el acuerdo para el Brexit consta de un Tratado de retirada y una declaración política sobre la relación futura. A ello se suman el Protocolo sobre Gibraltar, que ya está acordado, y cinco documentos más -cuatro memorandos y el Tratado fiscal--. Borrell ha subrayado que donde España tiene aún una reserva es en lo relativo a la "relación futura".

Para eso, ha destacado que el Gobierno español no dará su apoyo hasta que quede claro, tanto en el Tratado de retirada como en la declaración política sobre el futuro, que las negociaciones sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido no incluirán a Gibraltar, sino que ésta tiene que ser una "negociación aparte sobre la que España tiene que estar de acuerdo". "Que no haya ninguna duda", ha remachado.

Ello después de que García-Hernández, aunque ha saludado que el Gobierno haya "rectificado su ridículo sin precedentes sobre el Brexit", haya acusado al Ejecutivo de haberse enterado de los problemas "por la prensa". Además, ha vuelto a acusar al Gobierno de haber perdido la oportunidad de recuperar la soberanía del Peñón.

"Lleva mucho tiempo sin estar a la altura, parece que solo juega bien cuando tiene información privilegiada", le ha dicho, en alusión a la sanción que le impuso la CNMV a Borrell por una venta de acciones de Abengoa, pese a que el ministro ha negado haber usado información privilegiada en ningún caso.

Para el diputado 'popular', el caso de Gibraltar demuestra que "la fuerza de este Gobierno bonito se desvanece tras el uso del Falcon presidencial" y que el Ejecutivo no ha negociado. Además, ha acusado a Borrell de mentir cuando dice que ha seguido la misma línea negociadora del ministro anterior del PP, Alfonso Dastis, porque éste se propuso "el uso compartido del aeropuerto" y abrir la puerta a la cosoberanía.

A su modo de ver, el Gobierno del PSOE lo que hizo fue renunciar al derecho de veto que había conseguido sobre lo relativo a Gibraltar, cuando lo que debería hacer es "aprender de Irlanda", que sí ha logrado un buen acuerdo sobre la frontera con Irlanda del Norte.

Para García-Hernández, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no va apoyar el acuerdo sobre el Brexit porque la negociación fue pésima, le ha "cesado por la vía de los hechos", y ha insistido en pedir elecciones generales.

Borrell ha respondido tirando de ironía, agradeciendo al PP "su apoyo en una cuestión de Estado como es ésta" para "mantener un frente unido en la negociación con Reino Unido" y reprochando al diputado su "batiburrillo" y su "confusión mental sobre las negociaciones".