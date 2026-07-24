El PP ve "descontrol" en la política migratoria del Gobierno y le acusa de convocar de forma "torpe" la sectorial

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha tachado la política migratoria del Gobierno como "descontrol" y ha acusado al Ejecutivo de convocar de forma "absolutamente torpe" la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada este jueves, a la que no acudieron ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En declaraciones a los medios en la sede del PP, Ezcurra ha censurado que este encuentro se haya convocado después de 15 meses cuando por norma debe celebrarse cada seis. Asimismo, ha criticado que el Gobierno no acompañase la reunión con "actas" ni con las "grabaciones de la comisión preparatoria".

Del mismo modo, ha denunciado la ausencia de "documentación relevante" sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo o sobre la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno. "Estas administraciones han decidido no participar de este vodevil", ha esgrimido.

SIN DATOS SOBRE "CUÁNTAS PERSONAS SE VAN A REGULARIZAR"

En su opinión, este hecho demuestra que el Ejecutivo "sigue sin tener datos de cuántas personas se van a regularizar y cuál es el impacto económico que va a tener en las administraciones que van a acoger a estas personas". Así, Ezcurra ha insistido en que el encuentro se ha hecho "de espaldas a quienes tienen que pagar la factura".

La dirigente 'popular' ha criticado que "lo que pretendía" el Gobierno "es que las comunidades participaran en su descontrol migratorio". "No le hemos dado ese placer", ha apostillado la vicesecretaria. Dicho esto, ha subrayado que España "volverá a tener orden en sus fronteras y orden en su política migratoria" cuando gobierne Alberto Núñez Feijoó.