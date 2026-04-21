El PP ve "inconcebible" que Armengol siga de presidenta del Congreso tras "mentir" al Supremo y la censura del TC

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (c), a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera "inconcebible" que la socialista Francina Armengol continúe como presidenta de Congreso después de que, a su juicio, haya quedado acreditado que "mintió" al Tribunal Supremo cuando declaró en el caso de las mascarillas y de que el Tribunal Constitucional haya cuestionado el "modus operandi" de la Mesa que preside de mantener bloqueada la tramitación de iniciativa legislativas.

"Mentir descaradamente a los tribunales, a la prensa y al Parlamento es motivo suficiente para que la tercera autoridad del Estado deje su escaño", ha subrayado Muñoz, denunciando que los socialistas no asuman "ninguna responsabilidad" por los casos de corrupción.

En declaraciones en la Cámara Baja, la dirigente 'popular' ha acusado a Armengol de mentir en el Senado y también en el Supremo por negar que conociera a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, con quien se sienta en el banquillo por el caso de las mascarillas.

Y que, a su juicio, la Unidad Central Operativa (UCO) ha "acreditado" que durante su etapa como presidenta de Baleares, Armengol "conocía a Koldo" y fue "la puerta de entrada de la trama" en esa comunidad. "Sin ella probablemente no se habrían llevado a cabo todos los contratos millonarios que se hicieron", ha apostillado.

Y también ve motivo de dimisión el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón al PP en su recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso de la anterior legislatura de bloquear, mediante la constante ampliación de plazos de enmiendas, la tramitación de un proyecto de ley derivado de un decreto ley.

"La Mesa actual tiene el mismo 'modus operandi' y prorroga constantemente iniciativas por miedo a que se aprueben", se ha quejado la portavoz 'popular'.