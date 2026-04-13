El PP ve "increíble" la situación de la esposa de Sánchez tras procesarla el juez: "La tetraprocesada está en Pekín"

1077390.1.260.149.20260413141123 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de presidir la reunión del comité de dirección del PP. Le acompañan varios miembros de su equipo, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Alma Ezcurra e Ildefonso Castro. - DAVID MUDARRA-PP

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha calificado este lunes de "increíble" la situación procesal de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya propuesto llevarla la juicio. Dicho esto, ha expresado su respeto al trabajo de la Justicia.

"Solo cabe decir una cosa y es que la tetraprocesada está en Pekín", ha declarado Ezcurra, en alusión al viaje a China en el que acompaña al presidente del Gobierno, al ser preguntada por la decisión del juez de acordar procesarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Según el auto, recogido por Europa Press, el juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

"ES UNA SITUACIÓN ABSOLUTAMENTE INCREÍBLE"

Ezcurra ha preguntado a los periodistas si conocen "a algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, había sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea a mano de contratos públicos desde la sede de la presidencia del Gobierno".

"Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la Justicia", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.