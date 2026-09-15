El PP ve "lógico" retirar la nacionalidad a los inmigrantes que "cometan delitos de sangre"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que es "lógico" retirar la nacionalidad a los inmigrantes que "cometan delitos de sangre". A su entender, "lo más sagrado" que tiene un país es su nacionalidad, que confiere derechos y obligaciones.

Así se ha pronunciado al ser preguntada por la ley que prepara el PP para quitar la nacionalidad a los inmigrantes que cometan delitos graves. Según ha avanzado el diario 'El Mundo', se le retiraría el pasaporte a quien cometa asesinatos, reincida en agresiones sexuales o pertenezca al crimen organizado o bandas terroristas.

En una entrevista en 'Telemadrid', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha indicado que están "trabajando en esa ley", pero ha admitido que aquellos que "tienen delitos de sangre, lo lógico es que España les retire la nacionalidad". "Efectivamente es uno de los supuestos", ha apostillado.

"SE ESTÁ REGALANDO LA NACIONALIDAD COMO SI FUERAN CROMOS DE PANINI"

Dicho esto, ha afirmado que lo que están viendo es que "se está regalando la nacionalidad española como si fueran cromos de panini" y eso "no puede ser". "Lo más sagrado que tiene un país es su nacionalidad, lo que te confiere todos los derechos y un pasaporte con el que puedes viajar por todo el mundo", ha enfatizado, en alusión a la llamada 'ley de nietos' para dar la nacionalidad a los exiliados de españoles.

En este sentido, Muñoz ha afirmado que "no puede ser" que el Gobierno de Pedro Sánchez esté "regalando la nacionalidad únicamente porque la gente en España ya no vota al Partido Socialista y requiere de buscar votos en otro sitio". A su entender, eso es una "irresponsabilidad absoluta".

"Como cada vez tiene menos votantes en España, está intentando nacionalizar a gente para tener nuevos votantes a los que vender, que son españoles gracias a ellos", ha manifestado la portavoz parlamentaria del PP.

Muñoz ha afirmado que el Gobierno está "mintiendo desde el minuto uno" porque con la instrucción aprobada en 2022 ha ido "en contra" de la ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso. "Este Parlamento dijo en 2022 que había un único acceso de nacionalidad española, que era hijos o nietos de aquellos que acreditaron que se fueron al exilio", ha señalado.