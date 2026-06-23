El PP ve útil una rebaja de pena como la de Aldama si se colabora y cree "mucho más grave" que un político se corrompa

Archivo - El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, considera que la colaboración con la Justicia para lograr una rebaja de pena como ha ocurrido con el empresario Víctor de Aldama es una "herramienta extraordinariamente útil e interesante" que recoge el propio Código Penal. Dicho esto, ha subrayado que es "mucho más grave" que un político o cargo público se corrompa.

"Es mucho más grave que un funcionario público y que un político cometa un acto de corrupción", ha afirmado, después de que Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio pero se le haya suspendido la ejecución de la pena debido a su contribución para el esclarecimiento de los delitos y bajo la condición de no delinquir, presentar un informe semestral sobre las actividades realizadas y llevar a cabo una labor comunitaria durante un año.

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Sémper ha señalado que si la corrupción la comete un empresario "por supuesto" que debe "dar cuenta" ante la Justicia, pero "el objetivo fundamental del Estado de Derecho "es que esto no lo cometan políticos y funcionarios públicos".

LO DE ALDAMA ES "UN MENSAJE A NAVEGANTES"

Al ser preguntado si el paso de Aldama abre camino a otras personas, Sémper ha señalado que es "un mensaje a navegantes" y ha recordado que si ahora los magistrados pueden aplicar esa rebaja de pena es "porque se ha aprobado en el Congreso de los Diputados".

"Cuando hoy haya un político que critique la decisión de los magistrados, tendrá que asumir su responsabilidad el propio político y el propio poder. En este caso, el Gobierno del Partido Socialista", ha dicho, para añadir que a él le parece una "herramienta extraordinariamente útil e interesante" a la que están menos acostumbrados en España pero que se aplica en otros países de nuestro entorno.

El dirigente del PP ha señalado que la sentencia del 'caso mascarillas' es "contundente" y ha destacado que ha sido por unanimidad, algo que, a su juicio, es "muy relevante". "Siete magistrados del Supremo coinciden en la pena impuesta y en la sentencia. Es que políticamente es un obús", ha enfatizado.

VE "HIPOCRESÍA OCEÁNICA" DE SÁNCHEZ

A su entender, ese fallo confirma que todo lo que han vivido desde la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 "ha sido mentira" y una "hipocresía oceánica" porque el exministro José Luis Ábalos se subió a la tribuna del Congreso a "hablar de decencia" y "hoy está condenado a 24 años de prisión".

"Y el presidente del Gobierno silbando y mirando al techo. Es una verdadera vergüenza cómo ha rebajado Sánchez el estándar moral contra la corrupción. Esto es lo que políticamente a mí me parece más relevante y más grave de todo lo que estamos viendo", ha asegurado.

Sémper ha señalado que el PP no tiene "un botón rojo" para que la legislatura termine, dado que no tienen "la capacidad de disolver las Cortes y convocar elecciones". "Por lo tanto, tenemos que esperar a que Sánchez disuelva las cortes y convoque elecciones", ha agregado.

El vicesecretario del PP ha señalado que mientras tanto su formación va a intentar "acertar" presentando una alternativa política y señalando lo que "no funciona" y la "degradación moral" que vive la política española. "Creo que el futuro es esperanzador, y creo que cuando gobierne el Partido Popular traeremos nuevamente la decencia a la política", ha finalizado.