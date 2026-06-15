El PP ve "vergonzoso" el intento de "rebajar el nivel de exigencia" de Zapatero y que no tenga que declarar las joyas

1096358.1.260.149.20260615135203 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP. En Madrid, a 15 de junio de 2026. - PP

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha calificado este lunes de "vergonzoso" el intento de "rebajar el nivel de exigencia" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de forma que se esté "justificando" que no tenga que declarar las joyas que fueron incautadas en su despacho y cuyo valor asciende a "más de 1,3 millones de euros".

"¿Por qué hay esta voluntad de rebajar el nivel de exigencia en este caso a un expresidente del Gobierno? ¿Por qué es socialista? ¿Es que alguien está dispuesto a defender que si eres socialista puedes recibir regalos de esa cuantía y si no lo eres no?", se ha preguntado.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Sémper ha recriminado al exministro Miguel Sebastián que justifique la actuación de Zapatero con las joyas, después de que alegara que "lo habitual es que se lo quedara la persona". "Nosotros nos vamos a negar a participar de ese juego de despiste", ha dicho, para señalar que cualquier "chico o chica que venden por Wallapop prendas y obtienen un dinero", lo "tiene que declarar la Hacienda".

En este sentido, ha criticado que haya "exministros y opinadores públicos justificando que el señor Zapatero no tenga que declarar unas joyas valoradas en más de 1.300.000 euros". "Lo que sí sé es que si los españoles se casan y reciben dinero como regalo de bodas, tienen que declararlo a Hacienda", ha abundado.

"EL MURO SE ESTÁ RESQUEBRAJANDO"

Aparte de la declaración del expresidente Zapatero ante el juez esta semana, Sémper ha aludido también a la audiencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y otros casos de corrupción que afectan al Gobierno, para recalcar que se trata de "otra semana" de "vergüenza nacional" para los españoles.

Por eso, y tras advertir de que al jefe del Ejecutivo lo "han pillado", el vicesecretario del PP le ha exigido de nuevo que convoque elecciones. "Todos sabemos que esta semana el Gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional", ha proclamado.

Sin embargo, ha afirmado que "la buena noticia es que el muro se está resquebrajando" y España "está asistiendo a un fin de época". Además, ha subrayado que no están "ante una manzana podrida" sino ante "un árbol enfermo desde la raíz" porque "es un clima y una situación de corrupción total".

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