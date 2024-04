El PP ve "viciada" la comisión sobre mascarillas del Congreso y acusa al PSOE de buscar "una cortina de humo" con Ayuso

Tellado dice que si Begoña Gómez hizo gestiones para empresas y el Gobierno luego dio contratos, puede haber "conflicto de intereses"



MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, considera que la comisión de investigación promovida por el PSOE en la Cámara Baja sobre contratos de emergencia está "viciada" porque Francina Armengol es "objeto de investigación" y, por lo tanto, es "un disparate que se investigue a sí misma o que puede interferir en las labores" de ese órgano. Además, ha denunciado la "persecución" judicial, personal y política a Isabel Díaz Ayuso y ha señalado que lo que buscan los socialistas es una "cortina de humo" al amagar con citar a la presidenta madrileña en el Congreso.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Tellado ha confirmado que el PP llamará a comparecer en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que se ha creado en el Senado a la presidenta del Congreso y al ministro de Potítica Territorial, Ángel Víctor Torres, al hilo de las informaciones que los vinculan con la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia cuando presidían los gobiernos de Baleares y Canarias, respectivamente.

"Creemos que su implicación en esta trama obliga a dar una serie de explicaciones que por el momento no se han dado, ni por el señor Ángel Víctor Torres ni por la señora Armengol. Estamos hablando de una trama de corrupción que afecta a un Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que afecta a tres ministerios y dos comunidades autónomas", ha manifestado, para añadir que pueden ser más los implicados a tenor de las "revelaciones" de Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes.

Tellado ha señalado que la comisión de investigación sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia que se constituirá hoy en el Congreso "está viciada" porque "la realidad es que quien preside la Cámara", Armengol, "es objeto de investigación". "Por lo tanto creemos que es un disparate que se investigue a sí misma o que puede interferir en las labores de la comisión de investigación en el Congreso", ha manifestado, para añadir que por eso el PP registró otra comisión en el Senado "sin mediación" y "sin el control" de Armengol.

"Nosotros lo que podemos garantizar es que vamos a trabajar para que se esclarezca todo lo sucedido, un caso de corrupción que empezó llamándose el caso Koldo, después lo llamaron el caso Ábalos y hoy sabemos que es el caso Sánchez o el caso PSOE porque afecta al entorno más inmediato del presidente del Gobierno", ha enfatizado.

Tellado ha recalcado que las investigaciones aseguran que el Gobierno de Baleares, presidido por Francina Armengol "gastó 3.700.000 euros en una compra de mascarillas inservibles" y, "a pesar de saber que eran inservibles las pagó" y "no reclamó ese dinero hasta perder el gobierno de las Islas Baleares". "Y además trató de cargarle ese coste a fondos europeos y por ese mismo motivo está investigada por la Fiscalía Europea Anticorrupción. Por eso llamamos a la señora Armengol a comparecer", ha asegurado.

DENUNCIA LA "PERSECUCIÓN JUDICIAL Y POLÍTICA" A AYUSO

Al ser preguntado después por qué Ayuso negó el presunto fraude fiscal si su pareja ya lo había reconocido, Tellado ha acusado al PSOE de tratar de "mezclarlo absolutamente todo" y ha afirmado que "un posible delito fiscal" de si pareja no afecta a la presidenta madrileña.

A su entender, "ninguna mujer puede ser responsable de lo que haya podido hacer su pareja, incluso cuando ni siquiera era su pareja. Y por lo tanto creo que es un caso de cortina de humo" que evidencia que el PSOE "está desesperado" y "tremendamente nervioso y trata de mezclarlo todo".

"Mezclar las dos cosas forma parte de la desesperación socialista y del argumentario que todos los días envían desde Ferraz", ha declarado, para recalcar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene una obsesión con la presidenta Ayuso" cuando ella "no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que haya podido hacer su pareja".

Además, ha recordado que el PSOE trató de "vincular determinadas actuaciones del hermano de la presidenta Ayuso y fueron archivadas judicialmente" porque "no había caso". "Y ahora estamos viendo cómo se ataca a la señora Ayuso por una inspección fiscal que le hayan podido estar haciendo en estos momentos a quien es su pareja por unas circunstancias de un momento en el que ni siquiera era su pareja. Creo que estamos ante un caso de persecución judicial y política a la presidenta Ayuso", ha aseverado.

Según Tellado, esa "persecución" es "una auténtica aberración que sólo refleja la desesperación del Partido Socialista tratando de mezclarlo todo para generar mucho ruido y que la ciudadanía crea que al final todos son iguales".

"Y tenemos que decirle al PSOE que no todos somos iguales, que el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno es radicalmente distinto y nada tiene que ver con el caso de Ayuso", ha manifestad, en alusión a los vínculos de Begoña Gómez con Air Europa.

ALUDE A LAS "GESTIONES" DE LA MUJER DE SÁNCHEZ

"Si la mujer del presidente del Gobierno ha hecho gestiones para determinadas empresas como se ha podido conocer en el día de hoy y a continuación el Gobierno del señor Sánchez o sea el Gobierno de su marido concede contratos a esas empresas pues entenderá usted que eso sí que esté bajo sospecha del presidente del gobierno que sí tiene efectivamente responsabilidades públicas", ha proclamado.

De esta forma, el portavoz del PP se ha hecho eco de la información de 'El Confidencial' acerca de que Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de siete millones de euros.

Al ser preguntado si cree que Ayuso no ha disfrutado de los resultados de un fraude fiscal, ha insistido en que están ante una "persecución política y personal" contra Ayuso y un "acoso familiar que no tiene ningún sentido".

"Y por lo tanto usted entenderá que quien creo que se beneficia del resultado de las gestiones del Gobierno han podido ser empresas para las que trabajaba y colaboraba la mujer del presidente del Gobierno", ha apostillado, para añadir que ahí "sí que puede haber un caso clarísimo de conflicto de intereses y a lo mejor también de tráfico de influencias".

Por todo ello, ha recalcado que "no se debería mezclar y tratar de confundir a la ciudadanía con planteamientos que no se ajustan a la realidad". "Me parece muy machista atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por lo que haya podido hacer o no su pareja cuando ni siquiera era su pareja. Eso es machismo puro y duro, impropio del año 2024 en el que vivimos", ha zanjado.