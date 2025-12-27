El PP ve en su victoria en Extremadura "el comienzo" de lo que vendrá en 2026: "El principio del fin del sanchismo"

1038968.1.260.149.20251227120136 La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la victoria de su partido en las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre es "el comienzo" de lo que vendrá el próximo año, una concatenación de elecciones pérdidas por el PSOE que supondrán "el principio del fin del sanchismo".

En declaraciones remitidas a los medios, la dirigente 'popular' ha reivindicado que el PP "avanza" tras haber ganado el 70% de los comicios celebrados en España a todos los niveles desde 2022, frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "enfrascado en ofrecer hasta oro, incienso y mirra a sus socios a cambio de un poco más de oxígeno".

"La victoria del PP en Extremadura no es un punto y final, sino el comienzo de lo que está por venir en el año 2026. El principio del fin del sanchismo, porque Sánchez ya no encabeza un Gobierno, encabeza un final", ha sostenido, afirmando que "los españoles piden esta Navidad" un cambio de Ejecutivo para que la política se centre en resolver sus problemas y no en tapar escándalos.

Gamarra ha defendido que "ese cambio ya está en marcha" porque 2025 cierra con "un mensaje muy claro" de las urnas, y es que "cada vez que se vota, el Partido Popular crece". Ha augurado que ese "crecimiento sostenido" va a continuar en los comicios que se celebrarán el próximo año en Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde "los candidatos sanchistas saben que sólo pueden aspirar a perder".

"Los españoles apoyan cada vez más al PP. Y no es un hecho aislado, ni un golpe de suerte. Es el último capítulo de una tendencia clara, constante y cada vez más contundente. Feijóo gana apoyos mientras Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones", ha proseguido en su explicación.

EN SU LADO DEL MURO QUEDA MENOS GENTE

En este sentido, ha comparado el crecimiento en apoyos a los 'populares' con la derrota en las elecciones de los socialistas, que en su opinión han visto cómo "en su lado del muro" cada vez "queda menos gente".

"Entre imputados, pérdida de elecciones e insultos de Óscar Puente a los propios socialistas, a su lado del muro ya sólo queda corrupción, degeneración y sanchismo", ha añadido la vicesecretaria de 'Génova'.

Para Gamarra, este es el motivo por el que Sánchez "se resiste" a convocar elecciones y "sigue enfrascado en ofrecer hasta oro, incienso y mirra a sus socios a cambio de un poquito más de oxígeno". "Pero siempre a costa de los españoles. A costa de la concordia, porque la polarización que ha traído Sánchez sólo es superada por sus mentiras, su degeneración y su corrupción sistemática", ha recalcado.

Además de esto, la también diputada del PP sostiene que el presidente del Gobierno lo hace "a costa de sus bolsillos" porque "ha convertido esta Navidad en la más cara de la historia", con subidas "vertiginosas" en los precios de la cesta de la compra y "con un precio de la vivienda que es inalcanzable para las familias españolas".

"SUCESIÓN DE ESCÁNDALOS" EN 2025

Echando la vista atrás con todo lo acontecido este 2025, Gamarra ha recordado la "sucesión de escándalos que han cercado a Pedro Sánchez" y que "han deteriorado gravemente la credibilidad de las instituciones", con denuncias "muy graves de acoso sexual" en Moncloa, sede a su vez "de la corrupción" y "lugar de trabajo de los amigos de Sánchez y presuntos acosadores".

"Por eso, España ya no quiere más de un sanchismo que ha entrado en la cárcel y que tiene que salir de gobierno. España quiere cambio", ha subrayado la vicesecretaria del PP, insistiendo en que en Extremadura se ha visto "con claridad", ya que su partido ha pasado del 27% al 43% de los votos en apenas seis años.

Además, ha indicado que desde 2022, cada vez que se abren las urnas, el Partido Popular avanza. "Avanza en autonómicas, municipales, generales y europea. Avanza en votos, avanza en escaños y avanza en toda España", ha afirmado.

En concreto, según Gamarra, de los 22 procesos electorales celebrados desde el año 2022, el PP ha ganado "el 70% de las convocatorias" y "ha mejorado sus resultados cada vez que se han puesto las urnas", incluso en Galicia, donde logró "una quinta mayor absoluta y el mayor porcentaje de voto de toda España".

"Mientras otros gobiernan pensando únicamente en resistir un día más, el PP es la alternativa sólida, creíble y mayoritaria. Frente a su caos, certidumbre. Frente a su propaganda, gestión. Frente al ruido, moderación. Y frente a la corrupción, regeneración y honestidad", ha zanjado.