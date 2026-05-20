El PP ve a Zapatero como "El Padrino" de una red "criminal" y Bolaños replica que el auto "nada acredita"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el auto por el que se cita como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es "embrionario e indiciario" y "nada acredita", mientras que el secretario general del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, ha llamado al exjefe del Gobierno "El Padrino" de una "organización criminal".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Tellado ha acusado a Bolaños de no haberse leído el auto ni la prensa de hoy, citando y enseñando varios titulares. "Zapatero, su guía, su faro, su vaca sagrada, su padrino, el padrino de una organización criminal, que es en lo que ustedes han convertido el Partido Socialista", ha afirmado.

El dirigente 'popular' ha calificado de "patético" escuchar a Bolaños y ha dicho que está "a cinco minutos" de decir que a Zapatero "tampoco le conocían". "Usted no lee la prensa, desprecia a los periodistas de investigación que durante los últimos años han señalado las tramas del PSOE y las actividades de Zapatero. No somos nosotros, ni siquiera esos periodistas. Su problema es la Audiencia Nacional", ha señalado, antes de afirmar que Zapatero dice ahora: "Soy socialista porque soy comisionista".

Bolaños le ha contestado que el PP ha abandonado "la moderación" que, según ha dicho, "fingió" durante la campaña andaluza, y les ha acusado de dedicarse a "calumniar e insultar" y de no entender "lo que es un auto en el que se pide la declaración como investigado de una persona". "Un partido extremista en las formas y en las políticas", ha añadido, vinculándoles con el "abismo moral de la ultraderecha".

¿QUIÉN LE DESCOLGÓ EL TELÉFONO?

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido al ministro que desmienta a la portavoz del Gobierno por decir que el auto sobre expresidente procedía de una denuncia de Manos Limpias. Tras citar varios pasajes del auto, ha preguntado "quién le dijo que sí a Zapatero", "quién descolgó el teléfono", "quién dio la orden de quitar y retirar las deudas a Plus Ultra y rescatarla".

En su respuesta, Bolaños ha afirmado que el auto "simplemente" cita como investigado a una persona y dice que "todo es embrionario e indiciario". "Nada se puede acreditar en un auto que lo único que hace es citar como investigado a una persona. Ustedes ya le han declarado culpable, ya le han condenado", ha reprochado a los 'populares', antes de acusarles de condenar a Zapatero desde que ganó las elecciones en 2004 y 2008, y de condenar también sus políticas "progresistas"

También la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha preguntado a titular de Justicia si se suma o condena los ataques a la justicia tras la imputación de Zapatero. Ha indicado que tiene derecho a la presunción de inocencia, pero le ha definido como "el mentor de Sánchez" y "la matriz de la degradación española".

El ministro ha respondido que confía en el expresidente y está "orgulloso" de su labor de gobierno, pero ha subrayado que lo importante es la confianza en las instituciones y el "total respeto" a la Justicia, la Fiscalía y la Policía.

"IDEÓLOGO DEL DESGUACE NACIONAL"

Desde Vox, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho de Rodríguez Zapatero que es "el ideólogo del desguace nacional" y "el primer expresidente del Gobierno imputado", al que ha vinculado con el "caso del rescate irregular" de Plus Ultra aprobado en el Consejo de Ministros del que forma parte Bolaños.

En la misma línea, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha afirmado que la imputación de Zapatero es "gravísima" y representa "el colapso definitivo del sanchismo". Además, ha acusado al Gobierno de lanzar a sus miembros "contra los jueces que investigan la corrupción" del Ejecutivo y del PSOE, y ha reprochado a Pedro Sánchez que "secuestre la voluntad nacional no convocando elecciones" con todo lo que está pasando.

Bolaños ha respondido a Vox que el Estado de Derecho en España "funciona perfectamente" con este Gobierno, "sin injerencias", y ha acusado a la ultraderecha de tener "alergia" a la democracia y a los Estados de Derecho plenos. Además, ha manifestado que la Justicia ahora funciona "con más medios humanos y materiales", mientras ha acusado a Vox de votar "en contra de todo" y hacer "daño a la ciudadanía creyendo que hacen daño al Gobierno".