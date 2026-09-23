PP y Vox acusan al PSOE de intentar "amedrentar" a la juez del hermano de Sánchez pero hasta el clan se negó a delinquir

1119408.1.260.149.20260923103703 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han acusado este miércoles al PSOE de querer "amedrentar" a la jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Frente a ello, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "dejar trabajar a la Justicia" para esclarecer los hechos y ha reprochado a ambos partidos que intenten difamar al conjunto de los socialistas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha aludido a que las "cloacas del PSOE" habrían contactado con un clan de delincuentes de Badajoz para intentar amedrentar a la magistrada que investigó a David Sánchez, tal y como ha publicado esta semana varios medios de comunicación.

"No me diga que son bulos porque el clan ha confirmado que las cloacas de su partido le entregaron itinerarios, horarios y fotos de la juez y de sus hijos. ¿Pero sabe qué es lo más sorprendente? Que el clan de Badajoz, que es uno de los más peligrosos, que tiene en su haber delitos de todo tipo de violencia, de homicidio, le dijo a su partido que no, que no quería delinquir para el partido del presidente Sánchez", ha espetado la portavoz 'popular'.

A su juicio, ya se habían visto mafias intentando corromper a gobiernos, "lo que no se había visto hasta ahora partidos de gobierno intentando corromper a mafias". Y ha preguntado a Bolaños "hasta dónde piensa llegar" el Ejecutivo para "no asumir responsabilidades por la corrupción".

BOLAÑOS: LA JUSTICIA FUNCIONÓ Y HUBO CONDENA

En su respuesta, Bolaños ha reclamado que se deje actuar a la Justicia y que se esclarezcan los hechos. "Quien tenga que pagar por cualquier responsabilidad, que lo pague", ha afirmado, antes de acusar al PP de intentar "difamar" al conjunto del PSOE por comportamientos "que, eventualmente, haya podido cometer alguna persona concreta".

El ministro ha puesto como ejemplo a la propia Muñoz, a quien ha asegurado que no acusa de comprarse un ático "a costa de los madrileños" para vivir "como una marajá", en referencia al ático adquirido por la Comunidad de Madrid. "A mí usted me parece una mujer honorable, honesta y por eso no le acuso de las cosas que no hace. Haga usted lo propio", le ha reclamado.

En su réplica, Muñoz ha ironizado con la respuesta del ministro: "Dejemos trabajar a la Justicia, pero eliminen a la juez Biedma. Ese es el Gobierno de Sánchez".

La dirigente del PP también ha acusado a Bolaños de "soberbia" y le ha recordado que defendió la honorabilidad de Santos Cerdán y rechazó las acusaciones de Víctor de Aldama. Además, ha cargado contra Sánchez por haber afirmado que no perdonaría a la derecha por haber recurrido la llamada 'ley de nietos'. "La derecha no pide ni acepta su perdón", ha proclamado.

Bolaños ha calificado de "infundios" las acusaciones de la portavoz del PP y ha contrapuesto a ellas "los hechos", recordando que se celebró el juicio y se dictó sentencia contra el hermano del presidente, lo que, a su juicio, demuestra la "normalidad absoluta en el funcionamiento del Estado de Derecho".

¿ENVIARÁN UN NARCOTRAFICANTE AL JURADO DE BEGOÑA GÓMEZ?

A continuación, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha preguntado a Bolaños hasta dónde piensa llegar el Gobierno en sus "actos contra la Nación" y ha aludido a la noticia de la apertura de juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha preguntado si los socialistas también pretenden intimidar al jurado popular.

"¿Le van a mandar un narcotraficante, como hicieron con la magistrada que investigó al hermano de Sánchez? ¿Nos lo van a mandar a nosotros también?", ha planteado.

La portavoz de Vox ha acusado además a los socialistas de "amedrentar a los jueces por hacer su trabajo" y de presionar al Tribunal Supremo. También ha denunciado que habrían solicitado pasaportes falsos de personas fallecidas en Argentina para las elecciones generales de 2023 y ha acusado al PSOE de "preparar un supuesto fraude electoral" para 2027.

Millán ha aseverado que el Ejecutivo pretende utilizar "el fraude y la violencia como forma de mantenerse en el poder" y que Vox seguirá acudiendo a los tribunales. "Esta oposición va a ser mayor que sus amenazas para echarles a ustedes del Gobierno", ha advertido.

BOLAÑOS: PP Y VOX, "UNA UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL"

En su última intervención, Bolaños ha destacado las similitudes entre las preguntas y las acusaciones de PP y Vox, a los que ha definido como "una unidad de destino en lo universal". "Yo propongo, por economía procesal, que el PP-Vox me formule una única pregunta, ya que sus dos portavoces dicen lo mismo", ha ironizado.

Y, frente a las críticas de que el Gobierno ha provocado el "estallido social y el régimen del terror" de Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes en julio, el ministro le ha respondido que cada día aumentan tanto los recursos destinados a solucionar la crisis como "las ganas de la oposición de bloquear cualquier solución y poner palos en la rueda".

"Si ustedes no colaboran en solucionar la crisis, al menos no envenenen la convivencia y no pongan palos en las ruedas. Eso es lo mínimo que se le puede pedir a la oposición", ha reclamado.

El titular de Justicia ha instado además a Vox a apoyar los 309 millones de euros aprobados por el Gobierno para Ceuta y otros 25 millones destinados a proteger a los menores y garantizarles una acogida digna. "La ultraderecha española arrodillada con los poderosos y atacando a los niños", ha concluido.