PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Extremadura, con Vicepresidencia y dos consejerías para los de Abascal

Prevén que el debate de investidura se celebre el martes y miércoles de la próxima semana y "de manera inmediata" sea la toma de posesión

MÉRIDA/MADRID 16 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox han llegado a un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, en el que Vox asumirá una Vicepresidencia y dos consejerías, además del senador autonómico. Se trata de un acuerdo de 61 puntos y 74 medidas, que abarcan "todas las áreas del Gobierno y que va a ser bueno para Extremadura".

Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios que han realizado de forma conjunta en el Patio de los Naranjos de la Asamblea.

Tras llegar a este acuerdo, María Guardiola ha solicitado al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, que convoque un debate de investidura que espera que se celebre el martes y miércoles de la próxima semana, y "de manera inmediata" será la toma de posesión, ha dicho.

Guardiola ha destacado que el PP y Vox han "acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir", por lo que a su juicio, "hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido".

Por su parte, Fernández Calle ha aseverado que el acuerdo supone "un muy satisfactorio gobierno para la región", que a su juicio "va a impulsar a Extremadura como nunca antes".

El 4 de mayo expiraba el plazo para cerrar un acuerdo, ya que en caso contrario, se disolvería el Parlamento extremeño y se convocarían de nuevo elecciones. Tras varias reuniones y una investidura fallida el pasado marzo, ambos partidos han sellado finalmente este jueves un acuerdo.

CIERRE DE LOS FLECOS ESTE MISMO JUEVES

Fuentes del PP han señalado que tras un encuentro de casi seis horas el pasado viernes en Mérida, las direcciones del Partido Popular, del PP de Extremadura y de Vox mantuvieron un encuentro telemático de varias horas durante la tarde del martes.

En esa reunión no solo se confirmaron los avances alcanzados la pasada semana, sino que se trabajó en un documento programático con un elevado grado de concreción. Ese texto no se cerró de manera definitiva, pero sí quedó pendiente de alcanzar un acuerdo en algunos puntos concretos.

Dichos flecos se han cerrado en las últimas horas a través del intercambio de documentación entre los equipos negociadores, han señalado fuentes 'populares'.

"Una vez superadas las cuestiones programáticas, las direcciones autonómicas de ambos partidos han formalizado un acuerdo para la formalización de un Gobierno en Extremadura", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha subrayado que Guardiola "ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo", subrayando que el número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la dirección nacional del Partido Popular (Miguel Tellado y Marta Varela).

EN 'GÉNOVA' ASEGURAN ESTAR "MUY SATISFECHOS"

Fuentes del PP han señalado que están "muy satisfechos" de haber ayudado a "desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones" en Extremadura y que ahora "ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años", han agregado las mismas fuentes.

El PP ha indicado que el texto del acuerdo "lo darán a conocer los partidos en Extremadura en el momento que consideren pertinente", después de que esta misma tarde tanto Guardiola como Fernández hayan confirmado ese pacto.

Desde 'Génova' han indicado además que en los últimos días han avanzado "de manera significativa" en las negociaciones en Aragón, donde son "optimistas" y donde esperan "alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días".

"Tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Partido Popular no sólo tiene ya las Presidencias de las tres Cámaras legislativas, sino que consigue un acuerdo para la primera de las investiduras. Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente", han concluido las mismas fuentes.