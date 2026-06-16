PP y Vox no se creen a Mercedes González, exigen su dimisión y la citarán en la 'comisión Koldo' del Senado

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece ante la Comisión de Interior, en el Senado, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

PP y Vox han coincidido este martes en rechazar de plano las explicaciones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, durante su comparecencia en el Senado sobre sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, por lo que le han vuelto a exigir su dimisión. Además, los 'populares' han avanzado que la citarán en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

"Usted ha arrastrado la dignidad de la institución por el barrio de la corrupción y carece de la más mínima legitimidad para seguir un solo minuto más en su cargo. No prolongue más esta agonía institucional, asuma su responsabilidad y dimita hoy mismo", ha espetado la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, a la directora de la Guardia Civil.

Y es que Mercedes González ha comparecido este martes en la Comisión de Interior del Senado forzada por el PP y Vox para hablar sobre sus citas con Leire Díez, detallando todos los encuentros que ha mantenido con la exmilitante socialista y asegurando que "jamás" interfirió en la Unidad Central Operativa (UCO) por petición de Díez.

No obstante, PP y Vox han desdeñado estas explicaciones de Mercedes González durante su intervención y han lanzado una serie de preguntas para saber, entre otras cosas, si alguien le dio la orden de verse con Leire Díez.

EL PP CRITICA QUE RECURRA AL "JAMÁS"

El portavoz del PP en la Comisión de Interior, Luis Santamaría, ha querido empezar su intervención aludiendo a las numerosas ocasiones en las que Mercedes González ha repetido las palabras "nunca" y "jamás" para defenderse de estas reuniones.

En este contexto, el senador 'popular' ha recordado que estos imperativos categóricos lo usaron personas como el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su paso por el Senado.

Por todo ello, ha acusado a Mercedes González de estar "enrocada en el embuste" en vez de "asumir las responsabilidades pertinentes": "Teníamos esperanza de que pudiera haber algún resquicio de dignidad en último término y que dimitiera".

En su segundo turno, Santamaría ha amenazado a Mercedes González con citarla ante la comisión de investigación del 'caso Koldo', adelantando que tendrá que comparecer "más pronto que tarde". "Allí tendrá que decir la verdad, porque si miente será un delito", ha añadido.

En parecidos términos se ha pronunciado la portavoz de Vox, que ha exigido que se permita a la UCO "continuar" con su trabajo "con absoluta libertad, garantizando el pleno respeto" y el "cese inmediato de cualquier tipo de presión".

TAMBIÉN ALGÚN SOCIO DEL GOBIERNO

Por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, cree que Mercedes González ha hecho un "buen trabajo" al frente de la Guardia Civil, pero considera "necesario" que "despeje dudas y calle bocas".

A renglón seguido, Carla Delgado ha dicho que conocer a alguien no significa ser "responsable" de lo que haya hecho esa persona, pero negar las reuniones, si es que se tuvieron, para luego desdecirse sí que lo hace "sospechoso" y de una forma "innecesaria".

Por ello, Carla Delgado también ha pedido conocer los contenidos exactos de esas reuniones con Leire Díez.

En el caso del senador de ERC, Joan Queralt, ha criticado que algunos grupos estén siguiendo lo que dice Leire Díez y ha aprovechado la ocasión para interesarse por "cómo funciona realmente la policía judicial de la Guardia Civil".

CON DEFENSA DEL PSOE

Por último, el senador del PSOE José Manuel Franco ha hecho una defensa cerrada de la directora de la Guardia Civil, destacando su "honradez, su profesionalidad, su rigor en la toma de deisiones y su sensatez".

Para los socialistas, Mercedes González ha demostrado en su comparecencia en el Senado estos valores anteriormente citados y José Manuel Franco ha querido además reiterar la "trayectoria intachable" de la directora de la Guardia Civil.