PP y Vox reprueban en el Senado a la ministra de Vivienda por elevar la crisis habitacional a "límites insoportables"

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para reprobar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de la crisis habitacional que atraviesa España, a quien responsabilizan de no haber aportado "soluciones eficaces" y haber disparado el problema "hasta límites insoportables".

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, Vox y UPN y la abstención de los cuatro senadores de Junts, mientras que el PSOE y el resto de grupos han votado en contra.

La senadora del PP Paloma Martín, encargada de defender la moción, ha asegurado que "nunca ha habido más motivos" para reprobar a Rodríguez, la ministra "peor valorada del Gobierno", a quien le ha reprochado haber prometido "184.000 viviendas" mientras los jóvenes las buscan "debajo de las alfombras".

LA "INEFICACIA" DE LA ADMINISTRACIÓN

"Han subido los precios entre un 10 y un 12%, han hundido la oferta, han dicho a los jóvenes que no pueden aspirar a ser propietarios y llegarán a la vejez siendo inquilinos. No han dado una sola respuesta. Han perpetuado la ineficacia de la administración", ha criticado desde la tribuna.

Martín, que ha acusado al Ejecutivo de "estrangular" el mercado del alquiler, ha espetado que las viviendas del PSOE "son las que consiguen para las amantes de Ábalos, Cerdán o Koldo". "Ya sabemos para qué usan la vivienda de la Moncloa, para esconder al hermano", ha agregado.

Le ha replicado la senadora del PSOE Cristina Moreno, que ha remarcado que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias para construir vivienda protegida y decidir "cuándo, cómo y dónde" se hacen las viviendas, puesto que ha calificado la moción como "engañosa".

"Si la Ley de Vivienda es un fracaso que ha provocado esta catástrofe, ¿qué explicación encuentran a que el problema siga existiendo en máximos históricos en las comunidades autónomas gobernadas por el PP?", ha lanzado.

LA VIVIENDA, "UNA MERCADERÍA MÁS"

Por su parte, el senador de ERC Jordi Gaseni ha criticado que para el PP la vivienda es "una mercadería más". "Si el precio se dispara, para ustedes es un fenómeno natural que hay que aceptar, pero lo que pasa es que es el resultado de un modelo ideológico del que los beneficiados son los rentistas, los especuladores y los fondos de inversión", ha reprochado.

El senador de Junts Joan Baptista Bagué ha asegurado que los responsables políticos encargados de la materia se han equivocado con las medidas que toman "desde hace diez años", por lo que ha pedido fijarse en países como Canadá, "que en cinco años han hecho un millón de casas eliminando el IVA, simplificando la burocracia administrativa y consiguiendo que el precio haya caído un 20 %".

Desde el BNG, la senadora María Carmen Da Silva ha considerado que la moción supone el reconocimiento de la "incompetencia" del PP en el ámbito de la vivienda, criticando un texto "sin propuestas" y recordando que las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar el urbanismo y la ordenación del territorio.

DÉFICIT DE VIVIENDAS Y PRECIOS EN CRECIMIENTO

Por otro lado, el senador del PNV Igotz López Torre ha alertado sobre la situación de "emergencia social" que atraviesa España, con un déficit de 700.000 viviendas y precios "en crecimiento" que "imposibilitan" el acceso habitacional.

De ello ha responsabilizado al Ministerio de Vivienda, cuyas medidas han generado "inseguridad jurídica" y han obviado que "a mayor demanda y menor oferta" los precios suben, aunque ha reconocido que las competencias son de las comunidades autónomas.

El senador de Agrupación Socialista Gomera Fabián Chinea ha expuesto que ni el mercado ni la intervención pública "aislada" servirán para corregir los "desequilibrios" en este ámbito, por lo que ha urgido a la toma de decisiones para combatir los "precios disparados" que han situado la vivienda en "niveles incompatibles" para la emancipación de los jóvenes.

Por último, la senadora de UPN María del Mar Caballero ha recriminado al Gobierno que haya optado por "complicar más el acceso a la vivienda" con la Ley de Vivienda, que "desprotege a los propietarios e impone ineficaces limitaciones de precios", un diagnóstico que también ha compartido Fernando Carbonell (Vox), quien se ha referido al "tensionado" mercado del alquiler y la "incertidumbre" generada por la norma.