PP y Vox retoman la negociación en Extremadura con la presencia de Tellado en Mérida

Archivo - La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (i) junto al secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista (d), durante la sesión constitutiva de la XII Legislatura de la Asamblea de Extremadura, a 20 de enero de 2026, en Mé - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han retomado este miércoles los contactos para avanzar en la negociación y poder investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, un encuentro que se ha celebrado en Mérida y al que ha asistido de forma presencial el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado.

Las negociaciones quedaron aparcadas durante la campaña de Castilla y León del pasado 15 de marzo y, de hecho, el último contacto formal entre ambas formaciones se remonta a antes de esa fecha, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Este martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya desveló en una entrevista en 'Antena 3' que la negociación en Extremadura está "muy adelantada" y añadió que esta semana se produciría "un contacto ya más formal" en esa región, haciendo hincapié en la necesidad de alcanzar un acuerdo porque no es "razonable" que esta comunidad siga sin gobierno.

Tanto el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, como miembros del equipo negociador de Vox, han convocado a las 16,00 horas a los medios de comunicación para ofrecer más detalles de esta negociación.

VOX HABLA DE NEGOCIACIÓN "MEDIDA A MEDIDA"

Fuentes de Vox han confirmado esa reunión con el PP para intentar "alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que" el partido considera "imprescindibles". Los componentes del equipo negociador han sido: Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Según Vox, la reunión se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar, "sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica". Según ha añadido, son cuestiones que quedarán para tratar "una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político", "plazos de cumplimiento" y "garantías de ejecución".

Los de Abascal han subrayado que la negociación "medida a medida" implica el compromiso de seguridad en las calles; vivienda accesible; fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde; fin de las políticas de sustitución demográfica; la familia en el centro de todas las políticas; agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030; reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria; fin del adoctrinamiento en las aulas; y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa.

TELLADO HA VIAJADO A MÉRIDA

Tellado, que es la persona designada por Feijóo para esas negociaciones, se ha ausentado este miércoles del Pleno que se celebra en el Congreso sobre la guerra de Irán --hoy no hay votaciones-- para viajar a Extremadura. Además, la jefa de gabinete y diputada del PP, Marta Varela, está participando de la misma de manera telemática, según han señalado fuentes 'populares'.

Además, en esa reunión están presentes la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista, según han indicado fuentes del PP.

La pasada semana Feijóo urgió a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes del mes de abril y recalcó que no pueden "irse al mes de mayo sin una solución" en esas autonomías. El 4 y 3 de mayo expira el plazo para cerrar un acuerdo en esas regiones porque, en caso contrario, se disolverán las Cortes y se repetirán las elecciones.

Con una nueva cita electoral a la vista por los comicios en Andalucía del 17 de mayo, los 'populares' esperan cerrar un acuerdo con Vox cuanto antes. De hecho, Feijóo ha pedido a los suyos no entrar en el choque con la formación de Santiago Abascal, que ve la mano de los 'populares' detrás de las declaraciones que están realizando exdirigentes de Vox y las informaciones sobre sus cuentas. "Yo no voy a provocar al señor Abascal ni a Vox porque no me parece responsable", dijo el presidente del PP este martes.

AVANZAR EN EL DOCUMENTO PROGRAMÁTICO

Los contactos entre PP y Vox de este miércoles en Mérida buscan dar un empujón a la negociación programática. Los 'populares' ya presentaron un documento marco en el que defienden que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.

Santiago Abascal ha garantizado que su formación sellará pactos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero ha hecho hincapié en que quieren hablar de "medidas concretas" y no de "sillones y puestos" en los gobiernos. El objetivo, según Vox, es abordar "medida a medida".

Así lo confirmó también este martes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al asegurar que las negociaciones avanzan medida a medida, y que aspiran a más pronto que tarde cerrar los pactos y poder abordar qué personas ejercen las distintas funciones en estos futuros gobiernos autonómicos. "Reafirmarnos en que nosotros vamos a entrar en esos gobiernos, vamos a protagonizar esos cambios en primera persona", aseguró desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona).