El PP y Vox se reúnen de nuevo en Mérida para intentar cerrar un acuerdo de gobierno en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, durante el fallo del XIX Premio Europeo Carlos V en la Presidencia de la Junta de Extremadura, a 8 de abril de 2026, en Mérida, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox mantienen este viernes una nueva reunión en Mérida para intentar cerrar un acuerdo de gobierno autonómico, de forma que la 'popular' María Guardiola pueda ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Ambas formaciones ya han mantenido varios contactos estos meses en los que han avanzado en un pacto programático. La última reunión pública se produjo antes de Semana Santa y tanto PP como Vox convocaron a los medios de comunicación a su término.

El próximo 4 de mayo --en plena campaña de las elecciones andaluzas-- termina el plazo previsto para cerrar un pacto de gobierno en Extremadura, ya que, si no hay acuerdo se disolverían las Cortes y se convocarían de nuevo elecciones.

A esta nueva cita en Mérida, asisten los habituales equipos negociadores de PP y Vox. En el caso del PP nacional, ha viajado hasta allí la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, mientras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, está conectado por vía telemática, dado que está en Málaga este viernes por un acto de partido.

AMBOS PARTIDOS EXPRESAN SU VOLUNTAD DE ACUERDO

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este viernes en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, que están avanzando y, en los últimos días "a mayor velocidad". Además, ha dicho que espera que "muy pronto" se puedan a anunciar pactos con el PP en las comunidades, aunque ha admitido que no serán todos a la vez.

Este jueves, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, garantizó que su partido no va a "parar" hasta que se llegue a un acuerdo con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se mostró convencida de que "habrá gobiernos" en esas autonomías porque "no hay otra alternativa". "Lo que sí le puedo asegurar es que va a haber gobiernos", abundó en rueda de prensa.