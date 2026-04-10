Tellado (PP) dice que "avanzan en buen término" las conversaciones con Vox sobre acuerdos en las comunidades

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto en Málaga - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este viernes que "avanzan en buen término" ls conversaciones con Vox para "garantizar la gobernabilidad" en las comunidades donde es necesario.

Así lo ha señalado Tellado, tras ser cuestionado en Málaga por los periodistas, al tiempo que ha insistido en que "mantenemos conversaciones con Vox para blindar y garantizar la gobernabilidad en las comunidades donde es necesario, en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León".

"Creo que, además, hemos pactado entre las formaciones políticas cierta discreción sobre las conversaciones para que se genere el ambiente propicio para que se genere esos acuerdos", ha incidido.

De igual modo, ha reconocido que "a nosotros nos hubiese gustado ya que esos acuerdos ya se hubiesen culminado" y ha señalado que "en Extremadura los extremeños votaron un 21 de diciembre y estamos ya a 10 de abril y que todavía no hay ese acuerdo, desde luego trabajamos para que lo haya lo antes posible".

"Creo que las conversaciones avanzan en buen término en cualquiera de esas comunidades", ha concluido el secretario general del PP, Miguel Tellado.