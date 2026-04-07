El PP vuelve a citar a la esposa de Santos Cerdán el próximo jueves en la 'comisión Koldo' del Senado

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha establecido la comparecencia de Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para el próximo jueves 16 de abril, después de que no pudiera acudir esta semana por motivos de "salud".

En una rueda de prensa desde el Senado, Alicia García ha denunciado la "burla" que, a su juicio, ha perpetrado Francisca Muñoz al Senado por aducir un informe médico para ausentarse este lunes por segunda vez de esta comisión, cuando han salido a la luz "fotos disfrutando de la Semana Santa navarra, tomadas el día anterior a ese escrito médico".

"Por mucho que quieran esconder cómo se gastaba la mujer de Cerdán el dinero procedente de las mordidas en grandes almacenes, la verdad saldrá a la luz", ha proclamado Alicia García.

La portavoz del PP en el Senado también ha anunciado más comparecencias en otra de las seis comisiones de investigación impulsadas por los 'populares' con su mayoría en esta legislatura, en esta ocasión la de la SEPI.

Y es que la próxima semana están previstas las comparecencias de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y de su vicepresidente, Bartolomé Lora. Además de ellos, el PP ha anunciado que también será interrogado el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Por su parte, el martes 14 de abril está citado Sergio Sánchez, al que el PP le sitúa como "copista" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.