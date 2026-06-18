El PP vuelve a intentar que el Congreso vote sobre el adelanto de elecciones o una cuestión de confianza de Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha decidido intentar de nuevo que el Congreso someta a votación una iniciativa para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales, y, en esta ocasión añade que, en el caso de que decida no llamar a las urnas, al menos considere la oportunidad de someterse a una cuestión de confianza.

Los 'populares' han incluido estos dos mandatos en la moción que han registrado este jueves y que deriva de la interpelación que dirigieron en el Pleno de esta semana al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El pasado martes, el PSOE y Sumar unieron sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que el Pleno votara sendas enmiendas del PP y Junts en las que se reclamaba a Sánchez la convocatoria de elecciones, un veto que los 'populares' ya han avanzado que llevarán al Tribunal Constitucional.

El argumento esgrimido por los dos partidos que integran el gobierno de coalición para una decisión en la que no se pidieron informes a los letrados fue que la convocatoria electoral es una competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Para la próxima semana el PP ha registrado una moción en el mismo sentido, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que reproduce la redacción utilizada en iniciativas anteriores que la Mesa de la Cámara calificó sin problemas, pese a que emplazaban al presidente del Gobierno a llevar a cabo prerrogativas para las que sólo él es competente, como la disolución de las Cortes o la votación de una cuestión de confianza.

REPRODUCE INICIATIVAS ANTERIORES DE JUNTS Y VOX

En concreto, el primer punto de la moción busca que el Congreso reconozca y ponga de manifiesto "la pérdida de confianza" de la Cámara en el Gobierno, "como consecuencia de la acumulación de casos de corrupción, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y su incapacidad para desarrollar la acción política ordinaria del Ejecutivo".

En su segundo punto, el PP exige "la inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones, "tal y como se solicitaba" en una proposición no de ley de Vox que la Mesa admitió a trámite en octubre de 2024.

Y, como colofón, los 'populares' plantean que, "en el caso de que decida no convocar elecciones", el Congreso inste a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa".

Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso. Ahora la Mesa de la Cámara tendrá que decidir si admite o no a trámite este nuevo texto de los 'populares'.