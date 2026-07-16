El PPE aprueba una declaración que sitúa a Iberoamérica como "socio estratégico" de Europa en la defensa de la libertad

(I-D) La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat; el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani; el presidente del PPE, Manfred Weber, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de apertura del - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular Europeo (PPE) ha impulsado este jueves junto a representantes de partidos afines de Iberoamérica, en el marco del foro 'Libertas' que se ha celebrado en Madrid, una declaración conjunta en la que se señala que Iberoamérica es un "socio estratégico" de Europa en la defensa de la libertad. Además, apuestan por "vínculos económicos más fuertes" entre ambos para "una asociación más sólida".

"Concluimos con la convicción de que una Europa fuerte, comprometida con sus valores y unida a las fuerzas democráticas de Iberoamérica representa la mejor respuesta frente al populismo, el autoritarismo y quienes pretenden socavar el orden internacional liberal", asegura el texto aprobado en estas jornadas en Madrid que ha reunido durante dos días a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el miércoles este foro, que ha contado con la participación --por vía telemática-- de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, o la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, entre otros. También han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente José María Aznar, entre otros.

A lo largo de estas dos jornadas --con varias mesas a puerta cerrada--, políticos de centroderecha de Europa y Latinoaméroca han debatido sobre el nuevo orden mundial y las amenazas globales que afronta Occidente: el populismo, la autocracia, la polarización social, la desinformación y la economía como herramienta geopolítica.

EUROPA E IBEROAMÉRICA "COMPARTEN UNA MISMA BASE CIVILIZATORIA"

En el texto aprobado, se destaca que Europa e Iberoamérica "comparten una misma base civilizatoria, arraigada en los valores cristianos, la dignidad humana, el Estado de derecho y la democracia representativa". Además, añade que la defensa de estos valores "constituye una responsabilidad histórica compartida ante un orden internacional en profunda transformación".

Además, reafirman que el PPE contribuye, desde Europa, "al compromiso permanente con la libertad, los derechos humanos y la democracia representativa", al tiempo que destacan que los valores que sustentan el proyecto europeo "no son exclusivamente europeos, sino universales". "Europa tiene la responsabilidad de defenderlos también dentro de su esfera histórica y cultural de influencia, que incluye plenamente a Iberoamérica", añaden.

Los promotores del texto advierten de que "el avance del autoritarismo, la erosión de los sistemas democráticos, el auge del populismo iliberal y la manipulación masiva de la información representan amenazas sistémicas que ninguna democracia puede afrontar por sí sola".

Además, reconocen que Iberoamérica "es una parte fundamental de Occidente y una de sus expresiones más amplias, dinámicas y universales y construir un orden internacional libre y justo requiere una cooperación con las fuerzas democráticas de la región".

En el texto, expresan su "seria preocupación por los estándares democráticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, incompatibles con los principios democráticos y con los valores que sustentan tanto el proyecto europeo como nuestra comunidad política internacional". "La Unión Europea, guiada por la voluntad política del PPE, desempeña un papel importante frente a la represión sistemática de los derechos fundamentales", agrega.

DEFIENDE ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES EN VENEZUELA

En este punto, destacan la necesidad de que se celebren en Venezuela, lo antes posible, "elecciones libres y transparentes, de conformidad con los estándares internacionales". Así, apuestan por procesos electorales "libres y justos, con plena participación política y garantías", así como por la liberación "inmediata e incondicional de todos los presos políticos, con el pleno restablecimiento de sus derechos".

"Reafirmamos, desde Europa, que la causa de la libertad en Caracas, La Habana y Managua pertenece a toda la comunidad democrática internacional", subrayan en la misma declaración, que ha recogido Europa Press.

En el capítulo económico, y pleno apogeo del poder económico de China, defienden "el libre comercio y un comercio justo, así como un fortalecimiento de la cooperación económica entre Europa e Iberoamérica". También respaldan el Acuerdo UE-México, el Acuerdo UE-Mercosur, el Acuerdo UE-Chile, el Acuerdo de Asociación con Centroamérica y el Acuerdo Comercial Multipartes con la Comunidad Andina.

ACUERDOS QUE CREAN OPORTUNIDADES A "AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO"

"Estos acuerdos crean oportunidades únicas para las empresas y los ciudadanos a ambos lados del Atlántico", señala la declaración impulsada por los políticos de centroderecha reunidos en el foro 'Libertas'.

Eso sí, el texto señala que los acuerdos "deben salvaguardar los intereses europeos e incorporar medidas adecuadas para proteger los sectores sensibles, incluida la agricultura, mediante mecanismos eficaces como el Reglamento de Salvaguardia UE-Mercosur".

En la declaración también expresan su "preocupación" por el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, "habida cuenta del flagrante incumplimiento, por parte del régimen, de la cláusula del Acuerdo relativa a los derechos humanos".

Finalmente, aseguran que este encuentro celebrado en Madrid durante dos días representa un foro de diálogo e intercambio de puntos de vista "al servicio de la libertad, la democracia representativa, la economía abierta y el Estado de derecho, cuyas conclusiones pueden contribuir al desarrollo de una política exterior eficaz".