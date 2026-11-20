El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios medios marroquíes se han hecho eco este viernes del cara a cara protagonizado la víspera por el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando el modo en que se introdujo en el mismo a Marruecos y que el candidato de los 'populares' erigiera al reino alauí como el "villano".

"Marruecos se invita en el debate electoral entre Sánchez y Feijóo", titula el portal 'Yabiladi', uno de los más leídos del país vecino, resaltando que Feijóo reprochó al presidente del Gobierno su dependencia de Rabat e incidiendo en particular en el cruce de reproches que se hicieron ambos en relación con la entrada masiva de migrantes del pasado julio a Ceuta, sin ahondar más allá en su análisis.

Por contra, el también digital 'le360', sí que se muestra más incisivo en su información sobre el cara a cara protagonizado por los dos principales candidatos, cargando las tintas contra el líder del PP. "Feijóo convierte Marruecos en el villano de su cara a cara con Sánchez", titula este medio considerado muy próximo a Palacio.

"Alberto Núñez Feijóo convirtió Marruecos en la obsesión de su ataque a Sánchez y en chivo expiatorio de la crisis de Ceuta. Lo nombró seis veces, frente a las tres de Sánchez, mezcló el Sáhara con las entradas e insinuó una deuda que no pudo probar. A nueve días de las urnas, Feijóo se acerca cada vez más al discurso de Vox, con quien no descarta pactar para gobernar", resume en su artículo Faiza Rhoul.

Aunque admite que aunque el tono empleado por Feijóo "no llegó al de Vox", "el marco le resultó familiar", ya que habló de "invasión" de Ceuta y también de "una supuesta operación marroquí contra España". Sin embargo, terminó sin presentar "una sola prueba de la operación marroquí que insinuó y sin explicar qué propone para el Sáhara o para la cooperación con Rabat".

"Su obsesión con Marruecos retrató una estrategia que necesita un enemigo exterior porque no tiene una política seria para la relación con el vecino", zanja este medio, que ha venido haciendo un seguimiento bastante exhaustivo de todas las declaraciones que realiza Feijóo sobre la relación con Marruecos, en particular las relacionadas con el Mundial de Fútbol 2030 y el lugar donde se celebrará la final.

Entretanto, el portal 'Hespress' publica este viernes un artículo de análisis sobre las elecciones del 29 de noviembre y las consecuencias que el resultado puede tener para el reino alauí bajo el título "Elecciones en España: por qué una victoria de la derecha no debería inquietar a Rabat".

En este sentido, el profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho Agdal-Rabat, Abdelhamid Benkhattab, sostiene en declaraciones a este medio que los extremos, tanto a la izquierda, en referencia a Podemos y Sumar, como a la derecha, en referencia a Vox, no tienen capacidad de influir en la política exterior y "determinar la política española respecto a Marruecos". "Tampoco deterioran necesariamente las relaciones hispano-marroquíes", añade.

En este sentido, respecto a un eventual gobierno integrado por PP y Vox, este experto sostiene que los de Feijóo no tienen por qué seguir necesariamente la posición más hostil de Vox hacia Marruecos y considera que las declaraciones en campaña respecto al país vecino de los populares se enmarcan en una estrategia para seducir a una parte del electorado.

"El PP está inmerso en un juego político y discursivo respecto a Marruecos para satisfacer a la extrema derecha española y unir a una parte de su electorado", valora Benkhattab, que asegura no temer un deterioro en el tiempo de la relación bilateral. "Una vez instalado el Gobierno y tras uno o dos meses de ejercicio del poder, las cosas volverán a la normalidad", pronostica.

Por lo que se refiere a Sánchez y a sus opciones de revalidar el cargo, el experto consultado por 'Hespress' prefiere no darlo por amortizado. "Es un fénix, cada vez que se dice que está acabado, siempre vuelve a la escena política española", subraya, incidiendo en que sus opciones pasan por "sus alianzans con los partidos independentistas vascos y catalanes".