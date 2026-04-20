La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la dana expulsa al portavoz del PP

El diputado del PP, César Sánchez (i) y el jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez Mora (d), en la Comisión de Investigación sobre la dana - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez Ramírez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado 'popular' ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez Mora, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala porque el tenso debate que su testimonio ha generado.

PRESIDENCIA SECTARIA

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado 'popular', que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar "de manera discrecional y sectaria" con el formato pregunta respuesta.

Frente a esto, Martínez Ramírez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que "nadie cuestiona el Reglamento" y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.

"LE ESTÁN INTENTANDO PONER NERVIOSO", AVISA AL PONENTE

Y así ha sido unos minutos más tarde cuando durante el interrogatorio tanto el diputado del PP como el compareciente se han enzarzado en diversas discusiones que han acabado con la presidenta de la comisión pidiendo a Sánchez que dejara hablar al ponente y que no le replicara a ella, e informando al compareciente de que estaban intentando ponerle nervioso y que ella le daría amparo.

Ante el caso omiso del parlamentario 'popular', le ha acabado expulsado de la Sala Prim, donde se están celebrando las distintas sesiones de la comisión de investigación sobre las inundaciones de la dana.