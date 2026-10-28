La presidenta del PE, "consternada" por el accidente, agradece el esfuerzo de servicios de emergencias

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha mostrado "profundamente consternada" por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado con al menos diez fallecidos tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

"Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos", ha expresado Metsola en un mensaje compartido en redes sociales y escrito en español.

La presidenta de la Eurocámara ha querido además expresar su "más sincera gratitud" a los servicios de emergencia "que trabajan incansablemente en el lugar del siniestro". "España está en mi pensamiento y mi corazón", ha concluido.