La presidenta de La Rioja acusa al PP de hacer electoralismo de la "peor calaña" con el crimen de Lardero

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha acusado al Partido Popular de usar el "dolor" e "indignación social" por un "crimen inhumano" como el de Lardero, en el que fue asesinado un niño de 9 años, el jueves 28 de octubre, para "hacer electoralismo de la peor calaña".

Andreu ha respondido, en el pleno del Parlamento, de este modo a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, acerca de que si la jefa del Ejecutivo regional apoyaba la prisión permanente revisable, no sin antes reiterar su "repulsa" y "condena absoluta" por el asesinato de Lardero, y mostrar la "solidaridad, cariño y apoyo a la familia de Álex, que ha pedido respeto y privacidad en el duelo".

En su intervención, Garrido ha señalado que la pregunta "era muy clara", para, a continuación, señalar que en el PP "creemos que la mejor garantía para acabar con la reincidencia es la prisión permanente revisable", al igual que "es la mejor herramienta para que los criminales, especialmente para los que cometen crímenes execrables".

Ante ello, el portavoz del PP ha exigido que "quiénes se oponían a la prisión permanente revisable que rectifiquen publica mente, ya que ustedes - en alusión al PSOE- pedían su derogación", algo que "es un error". De hecho, le ha recordado que los socialistas "votaron en contra, en la pasada legislatura, de una iniciativa sobre la prisión permanente revisable".

Por este motivo, Garrido ha asegurado que "los riojanos deben saber si Andreu, que dijo no a la prisión permanente revisable ha cambiado de opinión o va a seguir apoyando que se incentive que asesinos salgan de la cárcel cuando simplemente no pueden estar en las calles". Finalmente, ha apuntado que la prisión permanente revisable "es totalmente constitucional, de la A a la Z, siendo una pena proporcional y no vulnera el principio de reinserción social".

En la réplica, la presidenta riojana le ha señalado que "hay muchas maneras de hacer oposición y han elegido la peor", ya que "han tenido más de dos años para contribuir desde la oposición a un refuerzo de los medios dedicados a la administración de justicia en la Comunidad, o para contribuir al aumento de medios técnicos y humanos en los cuerpos policiales o en la política penitenciaria y vigilancia de los presos en el proceso de reinserción", pero "han esperado a que se produjera un crimen atroz en La Rioja para utilizarlo contra este Gobierno".

Ello, ha proseguido la presidenta "la sociedad riojana no se lo va a perdonar". "Con esta pregunta y su réplica demuestran que la indignación social por un crimen solo es una forma más de rascar unos cuantos votos", ha finalizado Andreu, no sin antes recordar que "no existe ningún tipo de relación entre la dureza de los castigos de un ordenamiento penal y la reducción de cualquier tipo de criminalidad".