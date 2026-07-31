El presidente de Ceuta reprocha al Gobierno una respuesta "tardía e insuficiente" a la entrada masiva desde Marruecos

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reprochado este viernes al Gobierno de España que su respuesta a la entrada masiva desde Marruecos ha sido "tardía" e "insuficiente".

"No ha sido la adecuada. Tardía porque se pudo actuar antes, porque había indicios y advertencias de lo que podía ocurrir. Algunas de ellas formuladas por el Gobierno de la Ciudad", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo local ha manifestado que la reacción del Estado a una crisis que, según ha dicho, ha "colapsado" la ciudad "no ha sido la adecuada. "Se pudo actuar antes porque había indicios y advertencias de lo que podía ocurrir, advertencias algunas de ellas formuladas por el propio gobierno de la ciudad y de manera insistente", ha afirmado.

Vivas ha cifrado este viernes en 60.000 los inmigrantes que han accedido a la ciudad en las últimas 24 horas. El jefe del Ejecutivo local ha asegurado que la ciudad está "colapsada" y ha criticado la lentitud e ineficacia de la gestión del Gobierno nacional.

Para ilustrar la magnitud del episodio, ha comparado el impacto con la llegada de 34 millones de personas al conjunto de España en apenas un día, lo que, a su juicio, hace "imposible" absorber esa presión migratoria.

En una comparecencia ofrecida tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Vivas ha asegurado que la ciudad se encuentra en una situación "dramática" y "al límite". El popular ha reclamado al Estado la puesta en marcha de un plan de actuación "urgente, enérgico e inmediato" para hacer frente a una situación "absolutamente insostenible".

Además, ha acusado a las autoridades marroquíes de utilizar a sus propios ciudadanos para "presionar a España", desestabilizar Ceuta y generar inquietud entre la población, una actuación que ha considerado "un acto de hostilidad a España y a Europa" y una "inaceptable manipulación de la población con fines políticos".

Vivas ha reconocido que, tras su encuentro con el socialista, no puede garantizar que no vuelvan a repetirse crisis migratorias como la actual. A su juicio, lo ocurrido ha puesto de manifiesto una "extrema vulnerabilidad" estructural de Ceuta que "requiere reformas de fondo, tanto en materia de infraestructuras y medios como de normativa", con la implicación del Estado y de la Unión Europea.

LAS MEDIDAS QUE SOLICITA

Vivas ha afirmado que la sensación entre los ceutíes es de "inseguridad, inquietud, impotencia y, en algunos casos, abandono", por lo que ha pedido dejar al margen las diferencias políticas para exigir al Gobierno de la Nación una actuación inmediata.

Ha reclamado un refuerzo proporcional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la movilización del Ejército, medidas que, según ha recordado, ya fueron solicitadas por unanimidad por la Junta de Portavoces de la Asamblea.