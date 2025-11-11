El presidente de China y la primera dama ofrecen una cena privada a los Reyes

El presidente chino, Xi Jinping, junto con la primera dama, Peng Liyuan, y los Reyes- CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMENEZ

PEKÍN 11 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El presidente chino, Xi Jinping, junto con la primera dama, Peng Liyuan, ha ofrecido hoy una cena privada a los Reyes tras su llegada este martes por la tarde a Pekín y antes del arranque oficial de su visita el miércoles.

Xi ha querido tener esa deferencia con Felipe VI y Letizia, que se alojarán además en la Casa de Huéspedes de Diaoyutuai reservada para los dignatarios que visitan China, como muestra de la importancia que el Gobierno chino da a esta visita.

Los Reyes han llegado a Pekín, donde han sido recibidos por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en otro gesto relevante, procedentes de Chengdú, donde iniciaron este martes su primera visita de Estado a China.

En la capital de Sichuán, el Rey ha inaugurado un foro empresarial y ha tenido ocasión de visitar la labor que lleva a cabo Indra en la torre de control de uno de los aeropuertos de la ciudad, mientras que la Reina ha asistido a un acto con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Además, ambos han mantenido un almuerzo con las autoridades locales y regionales, con las que Don Felipe se había reunido previamente.

El plato fuerte de esta visita será este miércoles, con el recibimiento con honores a primera hora, junto al Gran Palacio del Pueblo, donde a continuación tendrá lugar la reunión entre Felipe VI y Xi Jinping y posteriormente se producirá la firma de varios acuerdos entre los dos gobiernos de carácter económico, cultural y científico.

Felipe VI estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se ha perdido la primera jornada del viaje de Estado al haber viajado el lunes a Londres para reunirse con su homóloga británica, así como por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Además de su encuentro bilateral con Xi Jinping,Felipe se reunirá, por separado con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Zhao Leji, mientras que la Reina tiene previsto visitar un centro de atención a personas con discapacidad junto con la primera dama.

Ya por la noche, el presidente chino ofrecerá una cena de gala en honor de los Reyes, las lo cual, los cuatro, asistirán al primer concierto que ofrecerá la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín, con Gustavo Gimeno, el nuevo director musical, al frente y la participación de la soprano Sabina Puértolas.