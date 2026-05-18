El presidente de la Confederación del Júcar acusa al portavoz de la Generalitat valenciana de "decir imbecilidades"

El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha arremetido este lunes en el Congreso contra el consejero valenciano Miguel Barrachina, portavoz del Consell, al que acusa de "mentiroso" y de "decir imbecilidades".

Polo ha 'estallado' cuando el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, le ha recordado en la comisión de investigación de la dana que el conseller Barrachina afirmó la pasada semana que la Confederación era la responsable de gestionar la emergencia de la presa de Buseo, cuyo desbordamiento causó la muerte de un padre y su hijo en aquella tragedia.

"Yo no he visto a un consejero más mentiroso que el señor Barrachina, es que no lo puedo decir de otra manera --ha proclamado--. Yo, cada vez que le oigo hablar, o dice mentiras o dice imbecilidades. O sea, no le he oído decir nada sensato".

Según ha subrayado, la presa de Buseo es "titularidad de la Generalitat Valenciana" y "hay un plan de emergencia que dice exactamente a quién le compete". "Y, curiosamente, la competencia de la gestión del plan de emergencia le compete al director de explotación o al titular de la infraestructura", ha apostillado.

ESTABAN ALERTADOS

Es más, ha relatado que cuando el director de explotación de la presa envía un mensaje de alerta al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación, se lo manda también a la Generalitat valenciana, que por tanto era consciente de la situación.

Y ha criticado que la Generalitat borró su nombre del correo antes de darlo a los medios de comunicación. "Son tan cutres que mandan el correo borrando el correo de esa persona de la Generalitat", ha denunciado.

Y Barrachina, según ha remarcado después Polo a instancias del PSOE, era el responsable de la presa como titular de la institución en su calidad de consejero de Agricultura.