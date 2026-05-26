El presidente de NNGG de Murcia se postula para presidir la organización y competirá con el candidato afín de Ayuso

Es diputado en la Asamblea regional y afín al presidente del PP en Murcia, Fernando López Miras

MADRID/MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la Región de Murcia, Antonio Landáburu, ha anunciado su candidatura para liderar la organización a nivel nacional relevando así a la presidenta saliente, Bea Fanjul, y rivalizará con el otro candidato confirmado, Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP en la Comunidad de Madrid.

Landáburu, que también es diputado en la Asamblea Regional y afín al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha señalado que da el paso para presidir NNGG "con humildad, responsabilidad y muchísimas ganas de sumar", y construir una organización "más fuerte, más viva, más territorial y más unida".

En un mensaje que ha publicado en la red social 'X', ha explicado que le debe "todo" a la organización juvenil, por lo que quiere devolver el apoyo y confianza que le han trasladado afiliados de toda España presentándose al Congreso que elegirá al sucesor de Fanjul, en el cargo desde el 11 de abril de 2021.

"En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso. Lo he escuchado en cada conversación, en cada territorio, en cada afiliado. Pero este paso no va de mí. Va de todos. Va de una organización que quiere unirse, crecer y mirar al futuro con ilusión", ha expresado.

Así, ha defendido una organización juvenil del PP "donde cada afiliado cuente" y en el que "todos los territorios sean protagonistas" para que "una generación con ganas pueda dar la cara por España, por la libertad y por el futuro".

Dicho esto, ha abogado para que NNGG contribuya a la victoria del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las próximas elecciones generales previstas para 2027. "Vamos a ser puente de acceso de los jóvenes a un proyecto que nace al servicio de nuestro país", ha reivindicado, al tiempo que ha destacado al PP como el partido de los jóvenes, "de las oportunidades, del esfuerzo y de quienes quieren construir su futuro en España".

Landáburu, de 29 años, es todavía estudiante del Grado de Derecho en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En su trayectoria política también destaca que fue concejal en el Ayuntamiento de Águilas, entre los años 2019 y 2023. En la Asamblea regional también fue portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.

EL CONGRESO SERÁ EN JULIO

Nuevas Generaciones convocó este lunes oficialmente para el 11 de julio su XVI Congreso extraordinario, en el que se elegirá al sucesor de Beatriz Fanjul, que también es diputada nacional por Vizcaya.

Los estatutos de NNGG señalan que la elección del presidente nacional se llevará a cabo en el Congreso mediante compromisarios elegidos en listas abiertas y para ser proclamado precandidato es necesario contar con el apoyo de, al menos, cien afiliados.

Por lo pronto, se ha postulado también el presidente de NNGG de Madrid, Ignacio Dancausa, de 25 años, que cuenta con el apoyo del PP de Madrid de Ayuso. Con ella coincide en que hay que dar la batalla cultural.

Así, el PP nacional quiere que el congreso de Nuevas Generaciones del mes de julio sirva para seducir a más votantes jóvenes, una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años.