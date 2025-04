El presidente del PP catalán presenta su libro 'A calzón quitao' en Madrid con la ausencia de la cúpula de Feijóo

Álvarez de Toledo: "Este libro no está escrito contra Feijóo sino para Feijóo, para que sea presidente del Gobierno de España"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha presentado este lunes en Madrid su libro 'A calzón quitao' (La Esfera de los Libros), sin que le haya acompañado en este acto ningún miembro del comité de dirección nacional que preside Alberto Núñez Feijóo.

El acto de presentación ha contado con la intervención de la portavoz adjunta del Grupo Popular y exdiputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha asegurado al inicio de su discurso que esta obra --que ha definido como un "ejercicio de patriotismo" de Fernández-- no está escrito contra el PP sino para el PP.

"Si alguno de ustedes ha venido a este acto esperando un titular polémico sobre la fascinante y procelosa vida interna del PP, siento anunciarles que van a llevarse una decepción (...) Este libro no está escrito contra el PP, sino para el PP. No está escrito contra Alberto Núñez Feijóo sino para Alberto Núñez Feijóo, para que sea el presidente del Gobierno de España, para que sea el mejor presidente del Gobierno cuanto antes y por el bien de todos", ha proclamado Álvarez de Toledo.

Entre los asistentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca, y senadores como Lorena Roldán, Jesus Caicedo o Antonio Román, quién es también secretario ejecutivo de Política Municipal y Grandes Ciudades del PP.

"¿POR QUÉ AHORA? PORQUE SOY UN PATRIOTA"

El propio Fernández ha querido aclarar por qué sale ahora este libro: "Porque soy un patriota y porque además me preocupa mucho el futuro de España. Soy un optimista incorregible porque si no, no sería presidente del PP catalán, pero no veo nada claro el futuro de España ahora mismo".

Dicho esto, Fernández ha indicado que hay en marcha "una operación para cambiar la forma de Estado y convertir España en una república confederal plurinacional, haciendo trampas y rompiendo el espíritu de la Transición". A su entender, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exvicepresidente Pablo Iglesias "ya no se cortan en decirlo".

Fernández (Tarragona, 1976) relata en su libro los errores estructurales que, a su juicio, han lastrado a su partido en Cataluña, criticando las "tutelas" de la dirección nacional tanto en esta región como en el País Vasco. "¿Por qué el PP vasco y el catalán son una auténtica trituradora humana de líderes?", pregunta el autor en su obra.

Además, el presidente del PP catalán alude a la estrategia del nacionalismo independentista para debilitar la unidad de la democracia española y propone una alternativa real para fortalecer el constitucionalismo.

SIN CONGRESO DEL PP EN CATALUÑA A LA VISTA

En los últimos años, Fernández ha mostrado perfil propio frente a la dirección nacional del PP, como cuando criticó los contactos con Junts en plenas negociaciones de Feijóo con los grupos para su investidura.

Pese a ello, fue designado candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat para los comicios de mayo del año pasado, logrando quintuplicar los resultados del PP en el Parlamento catalán al pasar de 3 a 15 escaños.

En esta tesitura, el congreso regional del PP catalán --que debía haberse celebrado en 2022-- sigue sin fecha a la vista. De hecho, fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press señalaron el pasado mes de marzo que no tienen previsto celebrarlo este año por considerar que es momento de fortalecerse y asentarse en el territorio, sin abrir batallas internas.

El último congreso del PPC tuvo lugar en noviembre de 2018 en el municipio de Sitges y eligió a Alejandro Fernández como presidente --con un apoyo del 98,62% de la militancia-- en sustitución de Xavier García Albiol.