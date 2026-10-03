El presidente del Príncipe (Ceuta) denuncia que Rego no ha cumplido su palabra de filiar a los menores migrantes

Menores migrantes reclaman protección a España, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Alrededor de 3.000 migrantes permanecen en asentamientos improvisados de las playas de Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la barriada Príncipe Felipe, Ahmed Soltani, ha denunciado públicamente que la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la periferia de Ceuta no ha servido para resolver la situación de los menores migrantes que permanecen en las calles.

Soltani ha reprochado a la mandataria que no cumpliera con su palabra de filiar a los centenares de niños y adolescentes marroquíes solos con los que conversó durante su visita al Príncipe el pasado jueves.

La presencia de la ministra en el local social de la barriada provocó que al menos 200 menores se acercaran para pedirle una solución. Rego ordenó que se dirigieran a la pista deportiva del vecindario, adonde debían acudir agentes de la Policía Nacional para proceder al triaje de los migrantes.

"Nos hemos coordinado con el Servicio de Atención de Menores para que sean hoy mismo filiados, filiadas y acogidos en centros", llegó a afirmar la titular de Infancia en una comparecencia ofrecida en El Príncipe.

Finalmente, la operación de filiaciones en el polideportivo tuvo que ser cancelada después de que el boca a boca congregara allí a más de 600 menores, lo que provocó un desorden que forzó a los responsables vecinales a abortar la misión encomendada por Rego.

"¿Para esto ha venido a visitar la periferia? ¿Para hacerse fotos y marcharse sin que los problemas estén solucionados?", ha cuestionado Ahmed Soltani en un comunicado difundido a la prensa este sábado.

El presidente vecinal estima que "alrededor del 80%" de los menores extranjeros que se refugiaron en las calles de la barriada tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio siguen en la vía pública dos meses después.

Soltani ha relatado también un episodio que vivió personalmente después de la visita de la ministra. Ha narrado que encontró a un menor que caminaba solo por la barriada, llorando y asustado, y que le pidió que lo acompañara hacia la frontera. Según el presidente vecinal, el joven le explicó que había decidido marcharse porque ya no tenía dinero y que tenía miedo de sufrir robos o problemas de seguridad mientras permanecía en la calle.

Soltani ha asegurado que el menor ya se encuentra actualmente con su familia. También afirma que el joven le relató situaciones relacionadas con esperas, traslados entre distintos lugares, separación por edades y la expectativa de ser trasladado a un centro de protección.

El presidente del Príncipe ha reclamado también mayor presencia y atención en las barriadas. Soltani ha afirmado que la situación ha empeorado en los últimos días y asegura que tuvo que llamar en tres ocasiones a una ambulancia durante la jornada del miércoles. "Todos los vecinos merecemos el mismo respeto, los mismos recursos y las mismas soluciones", ha expresado.

"No queremos más promesas. No queremos más fotos. Queremos hechos y responsabilidades", ha afirmado, para concluir: "La periferia también es Ceuta. Todos somos iguales y todos merecemos respuestas", ha afirmado.