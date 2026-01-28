Presidente del Senado advierte a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno sobre Adamuz

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El PP denuncia que Sánchez se "esconde" del Senado: "Demuestra su miedo a la verdad y su crueldad con las víctimas"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha remitido una carta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le advierte de las "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario de este jueves, que impulsó la mayoría absoluta del PP para abordar el accidente ferroviario de Adamuz.

"La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señala Pedro Rollán en su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Y es que el PP usó su mayoría en el Senado para citar a Sánchez y el ministro Óscar Puente en un Pleno extraordinario este jueves por el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo delegó su presencia en esta sesión en Puente, recordando que él ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar de este tema.

En cualquier caso, Rollán ha mandado a Moncloa esta carta en la que da por sustanciada la notificación a Sánchez, por lo que deja constancia oficial en el caso de que finalmente la Cámara Alta adopte alguna decisión.

EL PP LE ACUSA DE "ESCONDERSE"

En paralelo, el Grupo Popular en el Senado ha remitido un comunicado en el que ha acusado a Sánchez de decidir "esconderse" de la Cámara Alta pese a la "obligación moral con las víctimas": "Una decisión que demuestra su miedo a la verdad y su crueldad con las víctimas, los afectados y sus familiares, que exigen conocer la verdad".

Sobre la comparecencia de Puente de este jueves, el PP se ha preguntado "qué versión" ofrecerá en el Senado, si la que asegura que "renovó el tramo de manera integral o la posterior en la que aseguraba que la renovación integral significaba parcial".

"Puente tiene dos opciones. Explicar de una vez lo que realmente ocurrió en los trágicos accidentes que por el momento ha causado 46 muertos y numerosas familias destrozadas. O protegerse a sí mismo para salvar a Sánchez y no tener que asumir su negligente gestión", sentencia el PP en su comunicado.