El presidente del Senado viaja a Ceuta por la crisis migratoria y se reunirá con Juan Vivas

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante el pleno extraordinario sobre el caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, viajará este viernes a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y con distintos representantes políticos del territorio.

Según ha comunicado la Presidencia del Senado, Rollán será recibido a las 11.45 horas de este viernes por Vivas en el Palacio de la Asamblea de Ceuta y luego el presidente de la Cáma Alta firmará en el Libro de Honor de la Ciudad Autónomas e intercambiarán regalos institucionales.

En la reunión de trabajo que mantendrán también estarán el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Ceuta, Alejandro Ramírez; la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramaní; el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán; el vicepresidente primero de la Asamblea, Melchó León; la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Fátima Hamed y los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam Al Lal.

Al término del encuentro, Rollán y Vivas atenderán a los medios de comunicación en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea y posteriormente el presidente del Senado visitará diferentes puntos de la ciudad junto al consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes, Niccola Cecchi Bissoni.

LA INCOMPARECENCIA DE LOS MINISTROS

La visita de Rollán a Ceuta se produce después de que ya hayan estado varios representantes nacionales, como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministros y líderes de otros partidos como Alberto Núñez Feijóo.

Además, el Senado tiene habilitado el mes de agosto para acoger diferentes comparecencias sobre la crisis migratoria en Ceuta, aunque está siendo motivo de disputa entre el Gobierno y el PP porque Moncloa quiere que acudan al Congreso y no al Senado.

Este miércoles estaba citado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no acudió, y el PP ha fijado para el día 18 la comparecencia de la titular de Defensa, Margarita Robles, aunque el Gobierno no ha confirmado su presencia. También se ha convocado al jefe de la diplomacia, José Manuel Albares.