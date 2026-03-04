Un primer grupo de 22 españoles consigue salir de Irán por tierra a través de Azerbaiyán

1065928.1.260.149.20260304175258 Una columna de humo tras un bombardeo en Teherán - Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un primer grupo de 22 españoles que se encontraban en Irán, de los poco más de 150 que había en este país cuando se inició el sábado la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, se encuentra ya a salvo en Azerbaiyán y viajará en las próximas horas hacia España.

Según ha informado en un vídeo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán". Desde este país, ha precisado, "van a proseguir viaje a Madrid, vía Bakú y Estambul" y está previsto que lleguen a España "previsiblemente mañana".

Por otra parte, ha indicado que un avión del Ejército del Aire se dirige actualmente hacia Oriente Próximo con vistas a ayudar en la evacuación de los alrededor de 31.000 españoles que se han visto afectados por la escalada militar que se ha producido en la región desde el sábado.

Albares, que no ha dado más detalles sobre el país de destino del avión fletado por el Ministerio de Defensa, con capacidad para unas 300 personas, ha precisado que se enmarca en los esfuerzos de repatriación que se están realizando también a través de los vuelos comerciales disponibles en aquellos países donde no está cerrado el espacio aéreo.

Por otra parte, ha informado de que el refuerzo de personal diplomático que anunció la víspera en embajadas en la zona llegará este miércoles. "Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir un refuerzo de personal diplomático para garantizar que todos los españoles que la desean pueden abandonar y regresar sanos y salvos a España", ha precisado, puntualizando que el Gobierno no va a "dejar a ningún español atrás".