La Princesa de Asturias asistirá por primera vez este sábado al Día de las Fuerzas Armadas

Archivo - La Princesa Leonor durante su formación en la Academia General del Aire y del Espacio, a 19 de diciembre de 2025, en San Javier (Murcia, España). - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Princesa de Asturias asistirá por primera vez este sábado al acto central del Día de las Fuerzas Armadas que presidirán los Reyes y que en esta ocasión se celebra en Vigo, según ha informado este miércoles Zarzuela.

La heredera al trono se incorpora así a otro de los principales actos institucionales que deberá presidir en el futuro como capitana general de las Fuerzas Armadas, después de que ya haya asistido en los últimos años al tradicional desfile del 12 de octubre así como a la Pascua militar.

La Princesa Leonor se encuentra precisamente completando el tercero de los tres años de su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), tras haber pasado por la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza y la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).

Así, los Reyes Felipe VI y Letizia estarán acompañados por su hija mayor en esta ocasión durante la parada militar que recorrerá a mediodía la avenida Samil en el centro de Vigo y en la que participarán más de 3.700 militares.

En concreto, participarán 3.402 hombres y 344 mujeres integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la UME ataviados con uniformidad de gala. También desfilarán 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, la cabra Baraka, según ha informado el Ministerio de Defensa.

En cuanto a los medios, en el desfile aéreo saldrán 30 aeronaves de caza, 16 aeronaves de transporte más la aeronave del salto paracaidista y 25 helicópteros. En el desfile motorizado, los ciudadanos podrán disfrutar de 109 vehículos y 32 motos.

Asimismo, está previsto el tradicional salto paracaidista, que en esta ocasión corre a cargo del subteniente Alberto Vidal, que actuará como guía, y del sargento primero Pablo García Matanza. Son oriundos de Pontevedra y Lugo, respectivamente, como un gesto con Galicia.