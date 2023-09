Las principales entidades independentistas impulsan un pacto "civil por la independencia" de Cataluña

Quieren crear una red para potenciar la movilización, debatir y generar sinergias



BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Intersindical-CSC han impulsado un "pacto nacional por el movimiento civil por la independencia", y cuentan hasta ahora con la adhesión de 15 entidades.

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa conjunta en el Ateneu Barcelonès a falta de tres días para la celebración de la Diada, donde han precisado que el pacto debe permitir debatir, intercambiar propuestas y organizar acciones y movilizaciones, así como mostrar la fuerza y la unidad de acción necesarias en ámbitos de actuación para avanzar en el objetivo de la independencia.

"El pacto debe ser una red capaz de potenciar la movilización en momentos capitales, debatir sobre el estado del país y del momento independentista, y generar sinergias entre las entidades que lo integran", destacan en un documento.

Tras reivindicar que hay un cambio de paradigma y una nueva etapa en el proceso independentista, los impulsores creen que el pacto puede incidir en "movilizaciones de confrontación con el estado español y el estado francés", en otras como las de la Diada y el 1-O, en ámbitos socioeconómicos y en cuestiones como la defensa del catalán y el aranés, la cultura y la inmigración, entre otras.

Los firmantes se comprometen con el objetivo de la independencia, reconocen la "legalidad y legitimidad" del 1-O, quieren poner el derecho a la autodeterminación en el centro del debate político, económico y social, y trabajarán en red promoviendo el apoyo y la participación del resto de entidades firmantes en las movilizaciones y acciones que se convoquen.

"EUFEMISMOS"

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha asegurado que quieren aglutinar gran parte de la sociedad civil organizada en el pacto para avanzar en la independencia, y con ello superar "eufemismos" como el de 'derecho a decidir' y referéndum.

Tras hacer una llamada a la movilización para la manifestación de la Diada, ha negado que con el pacto quieran presionar a los partidos, alegando que cada entidad tiene su posición al respecto, pero defiende que sí quieren visualizar "que hay unidad en la sociedad civil, y es para hacer efectiva la independencia".

La vicepresidenta de Òmnium Cultural, Marina Gay, también ha reivindicado la unidad de la sociedad civil alrededor de este pacto porque "una de las principales riquezas del independentismo es su pluralismo y su transversalidad".

Sobre la Diada, ha llamado a todos los independentistas a participar de los actos previstos para el lunes: "Cuando actuamos juntos es cuándo somos más fuertes".

UNIDAD

Desde el CdeRep, la abogada Teresa Vallverdú sí ha exigido a los partidos practicar la unidad que han llevado a cabo desde la sociedad civil en este pacto "por respeto al mandato que recibieron" de los ciudadanos, y ha llamado a una movilización masiva durante la Diada.

"Es un día de orgullo porque es un día de éxito, el éxito de haber hecho lo correcto y de habernos sentado todos en una mesa, una mesa que ha sido de verdad y no como otras. Esto nos permite dejar de lado los individualismos", ha sostenido.

El presidente de la AMI, Jordi Gaseni, ha destacado la importancia del pacto "pese a todas las dificultades que ha habido" y se ha mostrado orgulloso del trabajo que han llevado a cabo porque, a su juicio, expresa la voluntad de todos de avanzar hacia la independencia.

"Este 11 de septiembre tenemos que salir a la calle para demostrar que sí podemos ganar el futuro", ha reclamado el secretario general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, que cree que el pacto supone un hito histórico del catalanismo civil organizado.

DOS VECES AL AÑO

Los impulsores del pacto han acordado reunirse dos veces al año para analizar el momento del independentismo y también cuando, por consenso, se considere necesario si la actualidad y los acontecimientos lo requieren.

Las entidades adheridas al pacto son Acció per la República; Acord d'Esquerres per la República Catalana; Associació Donec Perficiam; Associació Més junts sempre anem més lluny; Constituents per la Ruptura; Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL); Coordinadora de l'Advocacia de Cataluña; Debat Constituent; Federació d'Estalvi de Cataluña (FEC); Fundació Cataluña Estat; Fundació Reeixida; La República que volem; Llengua i República; Memorial 1714, y Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB.