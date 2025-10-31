A prisión dos de los tres hermanos detenidos por yihadismo en Melilla por captar a menores y propaganda de Daesh

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a dos de los tres hermanos que fueron detenidos el pasado miércoles en Melilla por delitos relacionados con el terrorismo yihadista, acusados de adoctrinamiento para la captación de menores y de difusión de propaganda de Daesh (Estado Islámico).

El tercero de los hermanos arrestados en la operación antiterrorista, menor de edad, ha quedado en libertad, según ha informado la Policía Nacional. Están investigados por los delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento sobre terceros.

Tras la investigación, los agentes han podido comprobar cómo los detenidos estaban sufriendo una "profunda radicalización". Los dos hermanos realizaban actividades de captación hacia menores de edad y todos ellos consumían, editaban y publicaban material propio de organizaciones terroristas como Daesh a través de las redes sociales.

En algunas de sus publicaciones se han detectado fotografías portando machetes de grandes dimensiones acompañadas de 'nasheeds' (música musulmana) ensalzando la yihad armada.

La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Melilla, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 3, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Menores.