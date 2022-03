El PSC pide a Aragonès ir a la Conferencia de Presidentes para abordar la situación en Ucrania

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos este domingo en la isla de La Palma, porque asegura que en este encuentro se abordarán consecuencias de la guerra en Ucrania, como la acogida de refugiados y efectos en la economía.

"Más que nunca, la silla de Cataluña no puede quedar vacía", ha advertido Moret este lunes en rueda de prensa, en la que ha asegurado que no hay excusa ni motivo que justifiquen que Aragonès no acuda a este encuentro.

La Conferencia de Presidentes estaba prevista para el 25 de febrero, pero se pospuso debido al ataque ruso a Ucrania, y en ese momento, Aragonès no tenía previsto acudir a la reunión, al no considerarla una "herramienta útil" para los intereses de los catalanes.

Preguntada por las críticas al envío de armas desde Unidas Podemos, Moret ha replicado que la postura de los socialistas es de condena y rechazo a la guerra, y ha apoyado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que es "coherente" con la de la UE.

"En estos momentos tan complejos y difíciles no nos podemos permitir generar conflictos donde no los tiene que haber", ha añadido, y ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando las decisiones con firmeza y convicción.

"Creemos que en estos momentos tenemos que ir juntos, porque es la única manera de hacer frente, y marcar una posición unitaria y fuerte ante el ataque de Putin a Ucrania", ha subrayado la dirigente socialista.

Moret ha reiterado la condena del PSC a la "invasión injustificada del Ejército ruso a Ucrania" y ha expresado su apoyo a los ucranianos, especialmente a las mujeres y niñas, de cara a las conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este martes.