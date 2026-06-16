El PSOE aboga por impedir que se vote en el Congreso la exigencia de elecciones generales: "Es cobardía política"

El portavoz del PSOE, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avanzado su oposición a que se vote este jueves en sesión plenaria la exigencia al presidente Pedro Sánchez de que convoque elecciones, pues considera que es una muestra de "cobardía política" porque lo que debería hacer el PP es presentar una moción de censura.

Para la votación prevista este jueves, tanto el PP como Junts han presentado sendas enmiendas para que se añada a la moción del Grupo Popular un punto en el que se exija al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y que convoque ya elecciones generales.

Pero Patxi López sostiene que eso no es competencia del Congreso, sino que es una decisión exclusiva del presidente del Gobierno, y que por tanto no se debe votar en el Pleno. A su juicio, si la oposición quiere derribar al Gobierno, el PP debería presentar una moción de censura.